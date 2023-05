Offerte Amazon: dagli smartphone alla Galaxy Week, ecco le migliori

Nuova settimana piena di offerte di offerte speciali su Amazon. Parte, infatti, la Galaxy Week, una settimana dedicata ai tantissimi dispositivi tecnologici firmati Samsung: si va dagli intramontabili smartphone, fino ad arrivare alle asciugatrici passando per tablet, smartwatch e smart TV. Le offerte sono davvero interessanti e arrivano fino al 70% di sconto come per le Galaxy Buds Live, cuffie top di gamma che oggi costano quanto un modello entry/medio di gamma. Le promo non finiscono qui e si trovano ottimi affari anche per quanto riguarda le telecamere lowcost: su Amazon è disponibile la Xiaomi Smart Camera C400 con uno sconto che supera il 40% e costa veramente poco. Insomma, offerte per tutti i gusti e per tutte le tasche. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le promo più interessanti della settimana e le trovate nella lista qui in basso. A voi non resta che scoprirle.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Tante offerte per tutte le tasche e per tutte le necessità. Questa settimana c’è l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere e noi abbiamo selezionato le migliori promo disponibili su Amazon. La lista è dominata dai prodotti Samsung e non poteva essere altrimenti dato che questa è la Galaxy Weeek e troviamo disponibili tantissimi dispositivi differenti del marchio sudcoreano, dagli smartphone, agli smart TV, passando per tablet e cuffie. Troviamo anche molto altro: come la friggitrice Moulinex scontata del 56%, oppure l’iPad Pro al minimo storico di questo periodo. Se vuoi scoprire prezzo e disponibilità dei dispositivi basta cliccare sul link qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche puoi leggere la descrizione che trovate qui in basso.

Partiamo subito forte con una delle migliori promo per uno smartphone su Amazon. Questa settimana troviamo il realme GT 2 Pro con uno sconto imperdibile del 41% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un dispositivo veramente top: processore Snapdragon 8 Gen 1, 8GB di RAM e ben 128GB di memoria interna. Ottimo anche il display AMOLED che, oltre a essere di grandi dimensioni, è anche luminoso e molto fluido, come testimonia la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare sempre da 50MP e un sensore macro, il tutto corredato dall’immancabile intelligenza artificiale che viene in soccorso nel momento del bisogno. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi,

In questa Galaxy Week una delle migliori promo per un dispositivo Samsung riguarda il Galaxy Z Flip4, uno degli smartphone pieghevoli più amati degli ultimi anni. Un dispositivo che si riconosce subito per il suo design iconico a forma di conchiglia e che ricorda tantissimo i telefonini di inizio millennio. Il Galaxy Z Flip4 è dotato di uno schermo pieghevole Dynamic AMOLED 2x che una volta aperto raggiunge una diagonale da 6,7". Ottimo anche il comparto tecnico caratterizzato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 e da 128GB di memoria interna. Nella parte esterna troviamo una doppia fotocamera da 12MP, mentre il sensore per il selfie è da 10MP. Non manca la tecnologia Nightography per degli scatti bellissimi anche in quando c’è poca luce. Samsung ha lavorato molto anche sulla resistenza: lo smartphone resiste sia alla polvere sia all’acqua.

Un’offerta davvero unica nel suo genere, sia per come è composta sia per il risparmio totale. Su Amazon, infatti, è disponibile un bundle che comprende il Galaxy S23 Ultra e il Galaxy Watch 5 Pro, due tra i migliori dispositivi nelle rispettivi categorie e anche due dei migliori lanciati dal produttore sudcoreano negli ultimi mesi. Il Galaxy S23 Ultra è dotato anche della "magica" SPen e lo trasforma in una sorta di mini Pc sempre pronto per prendere appunti o lavorare velocemente sui documenti. Della scheda tecnica non ne parliamo: vi basta sapere che si tratta di uno dei migliori smartphone Android sul mercato grazie anche alla fotocamera principale da 200MP. Il Galaxy Watch 5 Pro, invece, è uno smartwatch super resistente e pensato per chi ama l’avventura. Puoi monitorare costantemente i principali parametri vitali e diverse statistiche avanzate per gli allenamenti.

Design classico con un’anima moderna, sensori di ultima generazione che monitorano salute e attività fisica e infine una batteria che ti accompagna per più di una settimana. Ecco una breve descrizione dell’Honor Magic Watch 2, orologio smart con funzionalità avanzate che oggi troviamo a un ottimo prezzo con uno sconto del 28%. A poco più di 100€ è un vero affare, grazie a funzionalità davvero utili e sviluppate con cognizione di causa. Il display AMOLED si legge bene anche sotto la luce del sole. L’orologio è anche impermeabile e lo puoi utilizzare in piscina o al mare.

Se siete alla ricerca di un tablet da divano che costa poco e che è soprattutto affidabile, difficile trovare qualcosa di meglio di questo Galaxy Tab A7 Lite. La versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna è scontata su Amazon del 35% e costa meno di 130€. Lo schermo ha una diagonale da 8,7" ed è perfetto per vedere film, serie TV e anche giocare con le proprie app preferite. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Se il Galaxy Tab A7 Lite è il perfetto tablet da divano, l’iPad Pro da 11" di quarta generazione è esattamente l’opposto. Definirlo semplicemente un tablet è riduttivo: stiamo parlando a tutti gli effetti di un dispositivo versatile da poter utilizzare all’università per prendere appunti e studiare, a lavoro mentre si è in viaggio, oppure a casa per vedere i propri film preferiti senza perdersi nemmeno un dettaglio. Le prestazioni sono quelle di un PC, con il quale condivide anche parte della scheda tecnica, come testimonia la presenza del processore M2. Lo schermo Liquid Retina con tecnologia True Tone e Pro Motion è la ciliegina sulla torta. Trovare un tablet migliore di questo è davvero complicato. Oggi su Amazon lo troviamo al minimo storico dell’ultimo periodo e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Non possono di certo mancare gli smart TV in questa guida alle migliori promo della settimana su Amazon. Cominciano con questo smart TV Hisense 55" ULED da pochissimo lanciato sul mercato. La qualità del pannello è davvero elevata e grazie alla risoluzione 4K puoi vedere qualsiasi contenuto al meglio. La qualità delle immagini e dei colori è di livello assoluto. Ottimo anche il sistema operativo VIDAA 6.0 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi controllare anche tramite gli assistenti vocali grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Ha ricevuto anche il certificato lativù 4K HDMI. Oggi è in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 30%.

Tra i tanti smart TV Samsung che troviamo su Amazon, oggi a catturare l’attenzione è questo Crystal UHD UE50BU8570, disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 44% ed è come se lo si pagasse quasi la metà. Si tratta di uno smart TV top con schermo da 50" e risoluzione 4K UHD. Grazie al potente processore Samsung puoi vedere ogni contenuto alla migliore risoluzione possibile, senza perdere di qualità. Integrati troviamo sia Alexa sia Google Assistente per gestire il televisore e i dispositivi smart direttamente con la propria voce. Presente il sistema operativo Tizen, una sicurezza quando si tratta di smart TV grazie al completo supporto a qualsiasi tipo di app, da Amazon Prime Video fino a Netflix passando per Disney+ e DAZN.

La miglior offerta su Amazon di questa settimana. Basta poco per parlare delle Galaxy Buds Live, le cuffie top di Samsung che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 70% e risparmi 120€ sul prezzo di listino. Si tratta di auricolari wireless realizzati con un’icona forma a fagiolo che si adatta perfettamente al canale uditivo. La qualità audio equivale a quella di modelli che costano molto di più. Anche le chiamate sono ottime in qualsiasi situazione e non manca la cancellazione attiva del rumore. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Metà prezzo per questo monitor curvo Samsung da 24" e risoluzione FHD. Si tratta di uno schermo pensato appositamente per un utilizzo da casa o da ufficio e che assicura un’ottima resa. Con lo sconto a cui lo troviamo oggi è un vero best-buy. Difficile trovare di meglio a poco più di 100€, soprattutto per un modello lanciato sul mercato da pochissimo tempo. Da acquistare assolutamente.

Amazon la conosciamo per le sue offerte e per i suoi prodotti smart per la casa, ma in pochi sanno che il colosso statunitense realizza anche dispositivi per la sicurezza domestica. E Ring è una delle aziende specializzate in dispositivi per la sicurezza di casa. L’allarme è composto da una stazione base, un tastierino, 4 sensori di contatto, 3 rilevatori di movimento, un amplificatore di portata e una Ring Indoor Cam, ti avvisa appena nota qualche movimento sospetto. Facile da installare e da configurare. Grazie allo sconto del 43% si risparmiano ben 200€ sul prezzo di listino.

Xiaomi non è soltanto smartphone e smart TV, ma come sappiamo molto bene da orami diversi anni ha portato in Italia anche i suoi dispositivi per la smart home, a partire dalle telecamere lowcost come questa Xiaomi Smart Camera C400 che oggi troviamo in promo speciale con uno sconto del 41% e costa meno di 40€. Si tratta di una videocamera IP facile da installare e con un sensore fotografico che assicura riprese in altissima definizione. I sensori di movimento ti avvisano in tempo reale e sono anche in grado di riconoscere i falsi allarmi. Puoi controllare da remoto cosa accade in casa grazie all’app per lo smartphone.

Le pulizie di casa non sono più le stesse da quando sul mercato sono arrivati i primi robot aspirapolvere. E oramai sul mercato si trova veramente di tutto e per tutte le tasche. Se volete spendere poco, una delle migliori promo della settimana riguarda questo iRobot Roomba 692, disponibile con uno sconto del 33% e che costa meno di 200€. iRobot è una garanzia quando si parla di questi prodotti e il Roomba 692 non tradisce le aspettative. Pulisce in modo rapido e preciso, grazie ai sensori presenti su tutta la scocca. Puoi anche gestire la pulizia della propria abitazione da remoto tramite l’app dello smartphone.

La lavasciuga Crystal Clean di Samsung è un dispositivo versatile e utilissimo da avere in casa. E poi quando lo si trova al prezzo di oggi è un vero affare. Durante la Galaxy Week la lavasciuga è disponibile con uno sconto del 45% e fa risparmiare poco più di 400€ sul prezzo di listino. Dotata di tecnologie di ultima generazione per risparmiare acqua ed elettricità.

Per bere un buon caffè al mattino bisogna anche avere la giusta macchina per il caffè. E cosa c’è di meglio della De’ Longhi Perfetto Magnifica S? Stiamo parlando di una macchina semi-professionale che permette di preparare due tazzine di caffè per volta e che utilizza caffè in polvere o in grani. Puoi preparare tante bevande differenti, compreso il cappuccino essendo dotata del dispositivo che miscela vapore, aria e latte per preparare manualmente una schiuma densa e cremosa. Con lo sconto del 40% disponibile oggi su Amazon risparmi 200€ sul prezzo di listino.

Non potevamo che chiudere questa guida con uno dei prodotti più venduti negli ultimi mesi. Torna in offerta una delle friggitrice più amate e desiderate dagli utenti: la Moulinex Easy Fry Deluxe. La friggitrice ad aria Moulinex è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento, soprattutto in relazione al prezzo. Lo sconto del 56% fa risparmiare più di 120€. Le 8 modalità di cottura permettono non solo di cucinare cibi pre-fritti come le patatine, ma anche carne, dolci e verdure. Un elettrodomestico versatile che non può mai mancare nella tua cucina.

