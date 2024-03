Amazon, sconti fino al 60% e prezzi al minimo: ecco le offerte migliori

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo mese di marzo si apre al meglio. Per dare il benvenuto alla primavera che sta arrivando, Amazon lancia tante nuove offerte in questa prima vera settimana di marzo. E come sempre le promo spaziano su tantissimi prodotti differenti, da quelli di utilizzo quotidiano, fino agli elettrodomestici per la casa. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei dispositivi e prodotti in sconto questa settimana, quelli che a nostro avviso offrono le opportunità migliori. In ambito tech, una delle offerte che si fa notare immediatamente è quella dedicata al Google Pixel 8 Pro, lo smartphone premium dell’azienda di Mountain View disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Una vera occasione da non farsi scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta sullo smart TV Sony Bravia da 43", disponibile con un super sconto e al minimo storico. Anche in ambito elettrodomestici ci sono ottime opportunità, come l’aspirapolvere Philips SpeedPro in promo con uno sconto che supera il 60%. Oppure la lavatrice LG con intelligenza artificiale a metà prezzo.

Tutte le offerte le trovi raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e scoprire il prezzo e le modalità di pagamento.

Migliori offerte Amazon 4-10 marzo

Una settimana con ottime offerte su Amazon, ma anche una settimane con tanti appuntamenti sportivi. Come avete notato dalla lista qui in alto, questa settimana torna la Champions League su Prime Video e potete sfruttare la prova gratuita per vedere la partita del Real Madrid in TV e in streaming. Questa è anche la settimana del ritorno di Jannik Sinner su un campo di tennis. Dopo il successo all’Australian Open e a Rotterdam, il tennista italiano è impegnato nel torneo Masters 1000 di Indian Wells. Un torneo in cui il tennista italiano parte tra i favoriti, con l’obiettivo di accorciare la distanza dal secondo posto nella classifica mondiale. Nel weekend torna la F1 con il secondo GP della stagione sul circuito cittadino di Gedda in Arabia Saudita e comincia anche la stagione della MotoGP. Tutti appuntamenti che potete vedere in TV e in streaming su NowTV sottoscrivendo l’abbonamento annuale al Pass Sport in offerta con uno sconto di ben il 33% (clicca su uno dei link in alto e abbonati subito).

Tornando in tema tech, questa settimana trovi in super sconto le cuffie wireless Oppo Enco Buds2: grazie allo sconto del 60% le paghi pochissimo. Se, invece, stavi cercando una friggitrice ad aria, l’offerta giusta riguarda la Moulinex Easy Fry Deluxe che trovi su Amazon con uno sconto del 56%, a meno di metà prezzo. Le offerte le trovi tutte raccolte nella lista in alto, basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, trovi qui in basso una breve descrizione per ogni prodotto. Buona lettura.

Google Pixel 8 Pro

Uno dei migliori smartphone Android disponibili in questo momento sul mercato. Il Google Pixel 8 Pro è il protagonista di una delle offerte premium di questa settimana. Lo trovi su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello fisso in pagina, è presente un coupon sconto del valore di ben 100 euro. In questo modo il prezzo scende a 849 euro e ne risparmi duecentocinquanta rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per quanto riguarda il telefono c’è poco da dire, Google ha realizzato un piccolo gioiello. Trovi l’intelligenza artificiale in ogni singolo aspetto e grazie a una fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo sempre da 48 megapixel è come avere una fotocamera in tasca.

N.B. Per vedere il prezzo definitivo bisogna cliccare sul banner qui in basso e applicare il buono sconto di 100 euro presente nella pagina prodotto.

Redmi Note 11S

Non solo smartphone premium. Questa settimana su Amazon trovi in offerta anche telefoni con prezzi alla portata di tutti. Come ad esempio il Redmi Note 11S disponibile a un prezzo di 136,90 euro grazie allo sconto del 54%. Al momento è uno dei dispositivi più acquistati sul sito di e-commerce e a questo prezzo non potrebbe essere altrimenti. Rapporto qualità-prezzo eccezionale grazie a uno schermo FHD da 6,43", un ottimo processore, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. A catturare l’attenzione anche la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel.

Redmi 12C

Altra valida alternativa per chi vuole spendere poco. A un prezzo addirittura inferiore trovi il Redmi 12C, oggi in offerta a un prezzo di 111 euro con uno sconto del 44%. Un telefono lowcost per chi non cerca le prestazioni top, ma semplicemente un telefono in grado di fare un po’ tutto, dalle semplici telefonate, all’invio di messaggi tramite le app di messaggistica. Schermo grande, buone prestazioni e fotocamera da 50 megapixel. A un prezzo così basso difficile trovare di meglio.

Power bank 10.000mAh

Anche questa settimana tornano in offerta degli ottimi accessori a un prezzo super accessibile. Come ad esempio questo power bank da 10.000mAh compatibile con qualsiasi smartphone, tablet e smartwatch disponibile con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon sconto del 5%. Lo paghi meno di 20 euro e fai un super affare. Puoi caricare fino a due dispositivi contemporaneamente e grazie alle dimensioni mini è comodo anche da portare con sé nella borsa.

Oppo Enco Buds2

Occasione speciale. Questa settimana trovi le Oppo Enco Buds2, cuffie wireless con ottime caratteristiche, in offerta con uno sconto di ben il 60% e il prezzo crolla sotto i 20 euro. Si tratta di auricolari true wireless compatibili con qualsiasi smartphone e con un driver da ben 10mm che assicura un audio inconfondibile. La batteria ha un’ottima autonomia e sono dotato anche di un algoritmo di cancellazione del rumore che assicura chiamate chiare anche in mezzo al traffico. A questo prezzo sono un vero affare.

Garmin fenix 7S

Al momento è l’orologio smart più venduto nella sua categoria. Stiamo parlando del Garmin fenix 7S, smartwatch rugged tra i migliori in circolazione. Si tratta di un orologio realizzato con materiali super resistenti che hanno superato i test militari USA per la resistenza alle cadute, ai graffi e agli sbalzi termici. Uno smartwatch pensato per chi ha una vita attiva e ama fare sport all’aria aperta. A bordo trovi più di 30 app dedicate agli sport, tra cui tutti quelli più praticati come la corsa, il ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile). Per ogni attività raccogli anche statistiche avanzate da poter analizzare per migliorare le proprie perfomance. Non manca un set di sensori che monitora il tuo stato di salute in tempo reale, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di circa dieci giorni. Questa settimana è in promo con uno sconto del 26%.

Huawei Watch GT 3 Pro

Un’altra ottima offerta per gli smartwatch riguarda il Huawei Watch GT 3 Pro. Come puoi intuire dal nome si tratta di un orologio con caratteristiche premium e realizzato con materiali di altissima qualità (il quadrante è in vetro zaffiro). Smartwatch per la vita di tutti i giorni, grazie a un design moderno e classico allo stesso tempo e con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Huawei. A disposizione hai più di 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Hai la salute sempre sotto controllo, a partire dal battito cardiaco e in caso venga rilevato qualche dato anomalo viene subito avvertito. Questa settimana è in offerta con uno sconto del 32% a un prezzo di 249 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Sony Bravia da 43 pollici

Nella nostra guida settimanale non manca mai un ottimo smart TV in offerta. Questa volta tocca al televisore Sony Bravia da 43" uscito sul mercato da pochi mesi. È in offerta a un prezzo di 469 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni di tutto il web. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un processore X1 che analizza i contenuti in tempo reale e migliora al qualità delle immagini e dei colori. A bordo hai Google TV e tutte le app dell’azienda di Mountain View. Massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e DAZN.

Computer portatile jumper

Torna in offerta uno dei prodotti più amati nei mesi precedenti. Stiamo parlando del computer portatile jumper disponibile in offerta con uno sconto di ben il 47% e lo paghi praticamente la metà. Ottima scheda tecnica: schermo da 16 pollici, processore Intel, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Ottimo sia per un utilizzo da ufficio sia per studiare alle superiori o all’università. Prestazioni al top a un prezzo alla portata di tutti.

iPad Air quinta generazione

Non poteva di certo mancare qualche prodotto della mela morsicata nella nostra guida settimanale. Questa volta tocca all’iPad Air di quinta generazione, l’ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Lo trovi su Amazon a un prezzo di 589 euro con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Minimo storico e prezzo super scontato per un tablet versatile e che puoi utilizzare per fare tantissime cose differenti. Schermo Liquid Retina da 10,9 pollici, processore Apple M1 (lo stesso presente su alcuni MacBook), fotocamera da 12 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno. Ma non finisce qui: collegando una tastiera lo puoi utilizzare anche come un miniPC portatile.

Moulinex Easy Fry Deluxe

La regina degli elettrodomestici da cucina. Se questa settimana stavate cercando una friggitrice ad aria, ecco quale dovete acquistare: la Moulinex Easy Fry Deluxe disponibile su Amazon con uno sconto del 56% e costa meno di 100 euro. Friggitrice ad aria top, dalle dimensioni contenute, ma che permette di cucinare cibo per 4-5 persone. Una friggitrice molto versatile dotata di ben 8 differenti programmi per cuocere: oltre alle classiche patatine, puoi cucinare anche carne, dolci e verdure grigliate. Un aiutante fondamentale da avere in cucina.

Xiaomi Smart Tower Heater Lite

Il termoventilatore Xiaomi Smart Tower Heater Lite è in offerta su Amazon con uno sconto speciale del 44% che fa scendere il prezzo praticamente alla metà. Termoventilatore portatile con riscaldatore in ceramica da 2000 W in grado di erogare potenza in pochissimi secondi. Ideale per una stanza di 50 – 60 metri quadrati, grazie anche alla ventilazione grandangolare fino a 70 gradi. Lo puoi controllare anche da remoto con l’app Xiaomi Home per impostare la temperatura e l’accensione da remoto. Compatto e facile da trasportare da una stanza all’altra.

Philips SpeedPro

Prezzo al minimo storico per quest’ottima aspirapolvere Philips SpeedPro. Grazie all’offerta a tempo disponibile questa settimana la trovi con uno sconto superiore al 60% rispetto a quello di listino che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Grande potenza di aspirazione e luci LED sulla spazzola per illuminare anche la polvere che si annida negli angoli più nascosti. Integra anche un utilissimo aspirabriciole da utilizzare appositamente nel momento del bisogno. Autonomia fino a 30 minuti.

Lavatrice LG AI DD

Una lavatrice con i super poteri. Stiamo parlando di questa LG AI DD che sfrutta i poteri dell’intelligenza artificiale per suggerirti il programma da scegliere in base alla tipologia di tessuto del bucato. Ha un cestello da ben 8 chilogrammi e ha dimensioni slim, occupando solo 46,5 centimetri in profondità. Tanti programmi tra cui scegliere direttamente dalla manopola manuale. Consuma anche poca energia e acqua come certifica la Classe A. Oggi è in offerta con uno sconto del 48% e risparmi più di 400 euro.

De’Longhi Magnifica S

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici più amati dagli italiani: la macchina per il caffè espresso. Tra i tanti modelli in promo, abbiamo scelto un modello semi-professionale: la De’Longhi Magnifica S. Macchina automatica con cui preparare tantissime bevande differenti, tra cui anche il cappuccino. Puoi utilizzare sia il caffè in grani sia quello in polvere. Dotata di un macina caffè e anche di un sistema latte manuale per miscelare il latte e fare un cappuccino perfetto. Facile da pulire.

Come vedere Real Madrid – Lipsia in streaming gratis

Dopo la settimana di pausa, torna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Questa volta nessuna italiana è tra le protagoniste delle partite del mercoledì sera e la scelta di Amazon Prime Video è finita su Real Madrid – Lipsia. La squadra allenata da Carlo Ancelotti deve difendere il vantaggio conquistato all’andata, ma non sarà una partita semplice. I tedeschi cercheranno di ribaltare il risultato in tutti i modi. Puoi vedere la partita in streaming e in TV gratis sfruttando la prova gratuita di ben 30 giorni riservata a tutti i nuovi abbonati a Prime Video. Oltre alla Champions League hai accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, a partire da film e serie TV in esclusiva.

