IPhone 13 e sconti fino al 70%: ecco le migliori offerte della settimana

Una nuova settimana di offerte ti aspetta su Amazon, con tantissime occasioni su una miriade di prodotti differenti. Come sempre, noi di Libero Tecnologia ci siamo concentrati sui dispositivi tecnologici e sugli elettrodomestici per la cucina e per la casa, diventati negli ultimi anni sempre più intelligenti e sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Le promo che abbiamo selezionato spaziano tra tante categorie di prodotto differenti ed è possibile fare degli affari veramente d’oro risparmiando centinaia di euro. Si va, ad esempio, dall’iPhone 13 disponibile al minimo storico e a un super prezzo, fino all’asciugatrice Candy a pompa di calore in promo con uno sconto di ben il 60%. Per alcuni prodotti, è anche possibile dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, diminuendo l’esborso iniziale e facilitando l’acquisto.

Tutte le offerte che abbiamo scelto le trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sui singoli link per aprire la pagina prodotto su Amazon, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Buona lettura!

Amazon, le migliori offerte della settimana 6 – 12 maggio

Una settimana piuttosto ricca, con tante promo differenti e che riguardano anche alcuni dei prodotti dei brand più rinomati. Ad esempio, se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un dispositivo Apple, questa è la settimana perfetta per voi. Oltre all’iPhone 13 di cui abbiamo già accennato in precedenza, trovi in offerta anche le AirPods di seconda generazione, l’Apple Watch SE (con uno sconto di ben il 31% e al minimo storico), il MacBook Air con processore M2 e l’iPad di decima generazione. Per tutti questi prodotti si tratta del minimo storico e hai un’occasione unica per fare un vero affare. Se, invece, stai cercando una friggitrice ad aria non devi preoccuparti, abbiamo un’altra offerta che ti sorprenderà: la Moulinex Easy Fry Deluxe è disponibile con uno sconto del 78% e la paghi meno di 50 euro.

Tutte le migliori promo che abbiamo selezionato per questa settimana le trovi nella lista qui in alto: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto su Amazon. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche, qui in basso trovi un breve testo descrittivo e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta.

iPhone 13

Non è l’ultimo modello lanciato sul mercato, ma questo non toglie nulla all’ottima offerta che trovi su Amazon per l’iPhone 13. Lo smartphone di Apple viene continuamente aggiornato dall’azienda di Cupertino e assicura ancora delle ottime prestazioni. Ha tutto quello che desideri da uno smartphone della mela morsicata: uno schermo con una luminosità elevata e con ottimi colori (Super Retina XDR da 6,1 pollici), chip A15 Bionic che assicura ottime prestazioni e un comparto fotografico che è una vera sicurezza. Nella parte posteriore, infatti, trovi un doppio sensore da 12 megapixel posizionato in diagonale. Il tutto impreziosito dalle modalità di scatto tipiche di Apple. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Hai anche la garanzia di ricevere aggiornamenti per diversi anni. Lo sconto del 24% ti permette di risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è una validissima alternativa: il Redmi Note 13 Pro. Si tratta dell’ultima versione dello smartphone top di Redmi e oggi lo trovi con un super sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 224,99 euro. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare un vero best-seller. Trovare un altro smartphone con queste caratteristiche e che costa così poco non è semplice. Dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, un processore con ottime performance coadiuvato da un 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico, con un sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. La batteria da 5.000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Cuffie Bluetooth

Avere con sé un paio di cuffie Bluetooth è diventato oramai di "vitale importanza", soprattutto se viaggi molto per lavoro e sei costretto a fare chiamate e call di lavoro anche quando sei sui mezzi di trasporto. E come ogni settimana ti proponiamo alcune delle migliori promo per questa categoria di prodotto. Questa volta la nostra scelta è per questo paio di auricolari Bluetooth lowcost disponibili con un doppio sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 70%, puoi aggiungere un coupon del 15% che fa sprofondare il prezzo e lo paghi meno di 20 euro. Inoltre, acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 6%. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano un’ottima qualità del suono. Dotate anche di cancellazione del rumore e con un’autonomia fino a 42 ore.

Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max

Tornano in offerta due tra i dispositivi tech più venduti di sempre su Amazon. Stiamo parlando del Fire TV Stick 4K e del Fire TV Stick 4K Max, le due chiavette multimediali prodotte da Amazon e che donano i superpoteri al tuo smart TV, dotandolo di funzioni che altrimenti non avrebbe. La nuova versione dei due dongle è in promo speciale questa settimana con prezzi che scendono al minimo storico. Il Fire TV Stick 4K è in promo con uno sconto del 43%, mentre il modello più performante è disponibile con uno sconto del 35%. Le funzionalità tra i due modelli sono pressoché identiche, a cambiare sono solamente le prestazioni offerte, con la versione Max leggermente più potente e più rapida nell’aprire le app. Nella confezione è presente anche un telecomando Alexa con cui puoi controllare i dispositivi smart presenti in casa utilizzando la tua voce.

AirPods di seconda generazione

Tornano in offerta al minimo storico le AirPods di seconda generazione. Le cuffie Bluetooth top di gamma dell’azienda di Cupertino sono tra le più vendute sul sito di e-commerce e tra le migliori in offerta in questa settimana. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende sotto i 100 euro e fai un vero affare. Taglia unica, aderiscono alla perfezione all’orecchio e sono compatibili con qualsiasi smartphone, sebbene il loro meglio lo diano con un prodotto Apple. L’autonomia è di circa 24 ore e integrano anche l’assistente vocale Siri.

Apple Watch SE di seconda generazione

Come già anticipato, questa è la settimana giusta per acquistare un prodotto Apple. E lo dimostra l’offerta eccezionale che trovi per l’Apple Watch SE di seconda generazione. Si tratta della versione economica dell’orologio di Cupertino e grazie allo sconto del 31% il prezzo scende a soli 199 euro. Per un orologio dotato di uno schermo Retina che si vede bene anche sotto la luce del sole, di un processore potente e di tutti i sensori per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e la saturazione dell’ossigeno nel sangue si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Sappiamo molto bene quanto sia difficile trovare un prodotto Apple in offerta e quando lo sconto supera il 30% bisogna approfittarne subito. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Garmin Fenix 7X Solar

Un’occasione unica per un orologio che non ha nulla a che vedere con gli altri presenti sul mercato. Stiamo parlando del Garmin fenix 7X Solar, orologio super resistente e quasi indistruttibile dotato anche di alcune particolari lenti sulla scocca che trasformano i raggi solari in autonomia extra per la batteria (fino a un massimo di 30 giorni). Non è solamente questo a renderlo unico: a bordo trovi più di 30 app dedicate a tutti gli sport più praticati e per ognuno puoi monitorare diversi aspetti e raccogliere dati per migliorare le tue performance. L’orologio controlla anche il tuo stato di salute e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo nella frequenza cardiaca e nella saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno. Questa settimana lo trovi con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici (versione 2023) è quello da acquistare questa settimana. Il merito è dello sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 379 euro e ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un televisore che assicura ottime immagini e colori accesi, ed è dotato anche di una piattaforma che supporta tutte le principali app di video streaming. Potrai vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti senza nessun timore. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero grazie al servizio Amazon. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Soundbar LG SQC2

Un dispositivo diventato sempre più importanti negli ultimi anni è la soundbar. Si collega allo smart TV e prende il posto degli altoparlanti integrati nel televisore che solitamente non assicurano una qualità audio molto elevata. Tra le soundbar disponibili sul mercato, questa settimana ti suggeriamo la LG SQC2, modello in grado di sviluppare una potenza pari a 300W ed è dotata anche di un subwoofer che si collega in modalità wireless. Grazie allo sconto del 45% la paghi solamente 109 euro, con un risparmio che sfiora i 100 euro. Al momento è una delle più vendute e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Compatibile con qualsiasi televisore e si configura in pochissimi minuti.

Apple MacBook Air con processore M2

Altra ottima offerta da non farsi scappare. Questa settimana è in promo il MacBook Air con processore Apple M2 con uno sconto di ben il 26% e per la prima volta il prezzo scende sotto i 1000 euro. Risparmi ben 350 euro rispetto a quello di listino e puoi suddividere la spesa anche in 5 rate a tasso zero. Si tratta del minimo storico su Amazon e di una delle migliori offerte per un PC portatile disponibili sul sito di e-commerce. Ha tutto per soddisfare le tue necessità: schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con una risoluzione elevata, processore M2, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Presente anche una videocamera per le chiamate di lavoro.

iPad di decima generazione

Continuiamo con un altro minimo storico che riguarda sempre un dispositivo Apple. Stiamo parlando dell’iPad di decima generazione, l’ultima versione lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino. Questa settimana è disponibile a un prezzo di 379 euro con uno sconto incredibile del 36%. Risparmi più di 200 euro e fai un super affare. Acquisti un dispositivo versatile, dotato di uno schermo da 10,9 pollici e che all’occorrenza si trasforma anche in uno strumento di lavoro. Grazie alla memoria da 64 gigabyte puoi installare tutte le app che vuoi e salvare anche i documenti di lavoro. Supporta anche l’Apple Pencil e la Smart Keyboard.

Ea Sport FC 24 24

La Gaming Week è appena terminata, ma non sono concluse le offerte eccezionali su alcuni videogame. Il protagonista di questa settimana è EA Sport FC 24, il gioco di riferimento per tutti gli amanti del calcio. Da questa stagione il titolo ha cambiato nome, abbandonando l’iconico Fifa per un più anonimo EA Sport FC. La sostanza, però, resta la stessa. Simulazione calcistica di livello elevatissimo, tante modalità di gioco e l’inscalfibile modalità Ultimate che appassiona milioni di videogiocatori. Tornando a parlare dell’offerta, su Amazon trovi diverse versioni del gioco con sconti che arrivano fino all’80% e lo paghi poco più di 10 euro (la versione per PC). Lo sconto è elevato anche per la versione PS5, PS4 e Xbox: risparmi il 69% e approfitti del minimo storico.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe

Cambiamo categoria prodotto e vi presentiamo una delle migliori promo di questa settimana. Su Amazon trovi la friggitrice ad aria, l’elettrodomestico per la cucina più amato degli ultimi anni, Moulinex Easy Fry Deluxe in offerta con uno sconto del 78% che fa letteralmente crollare il prezzo. La paghi solamente 49,99 euro e risparmi più di 170 euro sul prezzo di listino. Le dimensioni sono compatte, ma è in grado di fare veramente di tutto, dal cuocere le classiche patatine fritte, fino al grigliare carne e verdure. Hai a disposizione ben 8 programmi di cottura. Al momento è la più venduta su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI

Non bisogna esagerare, ma questa si tratta di una vera e propria offerta bomba. Questa settimana trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino. Uno sconto che supera il 60% e che lo fa diventare immediatamente il robot aspirapolvere da comprare oggi. Ha tutto quello che chiedi a un dispositivo di questo genere: aspira lo sporco, lava i pavimenti ed è dotato anche di una stazione di svuotamento automatica. Tecnologie e sensori di ultimissima generazione che ti permettono di mappare accuratamente l’abitazione e di evitare gli ostacoli. Puoi anche controllarlo da remoto con l’app dello smartphone. Se nel banner non vedi il prezzo giusto, clicca sul link presente nella lista in alto.

Hp Envy 6020e

Cala il prezzo di una delle stampanti multifunzione più vendute degli ultimi mesi. Su Amazon trovi la periferica HP Envy 6020e a un prezzo di 59,90 euro con uno sconto di ben il 50% rispetto a quello di listino. Si tratta di un’ottima stampante sia per l’ufficio sia per casa, con cui puoi fare di tutto, dallo stampare, al fotocopiare, fino allo scansionare documenti. Si può controllare anche da remote con l’app dello smartphone. Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania.

De’Longhi Icona Vintage

Una delle passioni di noi italiani e di noi italiane è la pausa caffè, che però non deve diventare un incubo. Per questo bisogna avere uno strumento che permetta di fare un buon caffè, come quello del bar. Questa settimana su Amazon trovi la macchina per il caffè espresso De’Longhi Icona Vintage in offerta con uno sconto del 46% e la paghi solo 128,99 euro. Design ricercato, permette anche di fare il cappuccino. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Asciugatrice Candy

Altra occasione incredibile da non farsi scappare. Se sei alla ricerca di un’asciugatrice, questa è la promo che fa per te. Sul sito di e-commerce è disponibile la Candy Smart Pro con uno sconto del 60% e la paghi solamente 298 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Cestello da 8 chilogrammi, programma stiro facile e classe energetica A++ per risparmiare sulla corrente. Al momento una delle migliori promo per un elettrodomestico di questo tipo su tutto il web.

Come vedere in streaming gratis Real Madrid – Bayern Monaco

Chiudiamo non con una vera e propria offerta, ma con un’occasione da non farsi sfuggire. Mercoledì alle ore 21:00 si affrontano Real Madrid – Bayern Monaco nel ritorno della semifinale di Champions League 2023 – 2024. Un appuntamento che gli appassionati di calcio non possono perdersi. La partita è un’esclusiva Amazon Prime Video e la puoi vedere in TV e in streaming gratis. Per tutti i nuovi abbonati, infatti, c’è una prova gratuita di ben 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Oltre alla partita di Champions League hai accesso a tutta la libreria di contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e contenuti per i più piccoli.

