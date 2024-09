IPhone 16 e sconti fino all'80%: le offerte incredibile della settimana su Amazon

Fonte foto: Apple Newsroom

Senza troppi giri di parole questa è la settimana di Apple. L’azienda di Cupertino ha presentato tutti i suoi nuovi prodotti per questi ultimi mesi del 2024 e per il 2025 e ha catalizzato l’attenzione del mondo della tecnologia. E i nuovi device sono già arrivati su Amazon e in pochissimo tempo sono diventati tra i più venduti e desiderati. L’attenzione è stata catturata naturalmente dalla nuova famiglia di iPhone 16, composta da ben quattro dispositivi che coprono un’ampia fetta di mercato. Smartphone che rispetto al passato hanno fatto un grande salto in avanti, soprattutto sotto il punto di vista delle prestazioni grazie alla presenza del potente chip A18. Oltre agli smartphone, Apple ha presentato anche i nuovi Apple Watch Series 10 e le nuove AirPods4. Dispositivi rinnovati, più performanti e soprattutto più leggeri rispetto al passato. Potete già pre-ordinarli su Amazon approfittando del prezzo minimo garantito e della consegna a casa il giorno dell’uscita sul mercato (20 settembre 2024).

Oltre ai dispositivi Apple, Amazon ci offre tantissime altre occasioni per fare ottimi affari. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon sui dispositivi tech come smartphone, smartwatch e smart TV e sugli elettrodomestici per la casa, diventati sempre più importanti nella vita di tutti i giorni. Tutti i prodotti che abbiamo selezionato li trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per aprire la pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte 16 – 22 settembre

Dei nuovi prodotti Apple abbiamo parlato ampiamente. Ora concentriamoci sulle altre offerte disponibili questa settimana su Amazon. Partendo dall’ottimo sconto disponibile per il Redmi Note 13 Pro 5G: lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. Altrettanto interessante lo sconto del 40% per lo smart TV Samsung Crystal di nuova generazione: solo acquistandolo questa settimana risparmi 400 euro. Sul fronte elettrodomestici non mancano gli affari. Come ad esempio la lavatrice Samsung Crystal Clean con cestello da 8 chilogrammi che trovi con uno sconto del 61% che ti fa risparmiare ben 550 euro sul prezzo di listino. Non a caso è la più venduta al momento su Amazon. Altra promo da non farsi scappare riguarda la friggitrice ad aria Philips: grazie al doppio sconto approfitti del minimo storico e la paghi molto meno di metà prezzo.

La lista delle migliori promo della settimana è piuttosto lunga e le trovi tutte in alto. Per accedere direttamente alla pagina prodotto basta cliccare sul link, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta.

Dall’iPhone 16 all’Apple Watch 10: tutte le novità Apple

Sono sicuramente i dispositivi della settimana su Amazon, e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo dei nuovi device che Apple ha appena presentato e che vanno a rinnovare la sua lineup. Si parte con la gamma iPhone 16 che comprende ben quattro smartphone e si arriva fino all’Apple Watch 10, disponibile in diverse versioni e in diverse dimensioni. Senza dimenticare le nuove AirPods 4, le cuffie entry-level di Apple.

Sebbene non siano ancora in offerta e non siano ancora usciti ufficialmente sul mercato (bisogna aspettare il 20 settembre), è già possibile prenotarli su Amazon al prezzo minimo garantito e con la sicurezza di riceverli direttamente a casa il giorno del lancio.

Le novità per ogni dispositivo sono molte e per alcuni versi si tratta di un salto generazionale, soprattutto per gli smartphone. Grazie alla presenza del nuovo processore A18, per la prima volta sbarca su un iPhone il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dagli ingegneri Apple che promette di rivoluzione il modo in cui utilizzi lo smartphone. Non si sa quando arriverà in Italia, ma l’iPhone 16 (e tutte le sue versioni) sono pronti a ospitarlo. Nuovo anche il design dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Plus. Apple ha abbandonato il bump posteriore con le due fotocamere in diagonale per tornare all’antico con i due sensori posti in verticale. Maggiori prestazioni, uno schermo ancora più definito e il nuovo tasto aptico presente sulla scocca che ti permette di sfruttare a pieno tutte le funzioni della fotocamera. Insomma, un iPhone ancora più bello e potente.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Anche l’Apple Watch si rinnova con la decima generazione. Schermo fino al 30% più ampio e design più sottile e leggero. Non ti sembrerà di portarlo sempre con te al polso. Tante informazioni sulla salute e sull’attività fisica.

Apple Watch 10 GPS – 42mm

Apple Watch 10 GPS – 46mm

Apple Watch 10 GPS+Cellular – 42mm

Apple Watch 10 GPS+Cellular – 46mm

Novità interessanti anche per le AirPods 4. Fa il debutto l’audio spaziale e la cancellazione attiva del rumore, design rinnovato per una migliore qualità audio. Presente anche il chip Apple H2, lo stesso presente su cuffie molto più costose.

Apple AirPods 4 – senza cancellazione del rumore

Apple AirPods 4 – con cancellazione del rumore

Accessori iPhone 16

Su Amazon si trovano già gli accessori insostituibili per personalizzare il tuo nuovo iPhone 16. Parliamo di cover, vetro protettivo super resistente e di bundle che permettono di utilizzare al meglio il tuo nuovo smartphone. Abbiamo selezionato un paio di oggetti disponibili anche in offerta in modo da unire l’utile al dilettevole: prodotti che costano poco e realizzati con prodotti di alta qualità.

iVoler Chiaro Cover Magnetica per iPhone 16

TAURI 5 in 1 Kit Magnetica Cover per iPhone 16 Pro

ESR Pellicola Vetro per iPhone 16 Pro Max

Redmi Note 13 Pro

Passando alle promo disponibili su Amazon, non potevamo che cominciare con un ottimo smartphone. La scelta è caduta sul Redmi Note 13 Pro 5G, disponibile su con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 304,99 euro. Un super risparmio di quasi 130 euro per un telefono che non ha nulla da invidiare agli smartphone top di gamma, a partire già dallo schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Prestazioni elevate grazie al processore Snapdragon e alla memoria interna da 512 gigabyte. Il pezzo forte è il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti eccezionali. La batteria da oltre 5.000mAh è la ciliegina sulla torta. La scelta migliore se sei alla ricerca di uno smartphone con il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo

Redmi Note 13 Pro

moto G24

Per comprare uno smartphone non è necessario spendere una cifra elevatissima. Se lo si utilizza principalmente per chiamare, inviare messaggi con le app di messaggistica, restare aggiornato con i social e i siti di informazione, basta semplicemente un telefono basic e che assicuri aggiornamenti nel tempo. Come ad esempio il Motorola g24 che trovi su Amazon con uno sconto del 30% e paghi solamente 97,99 euro. A meno di 100 euro acquisti un telefono con uno schermo ad alta risoluzione da 6,56 pollici, una fotocamera da 50 megapixel e un processore con buone prestazione. Il tutto con una batteria da 5.000mAh che può durare almeno due giorni. Difficile spendere di meno e trovare la stessa qualità.

moto G24

Cuffie lowcost

Come ogni settimana vi proponiamo anche alcuni accessori utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth che grazie allo sconto del 76% presente su Amazon fa crollare il prezzo a soli 21,99 euro. Si tratta di un paio di cuffie perfette per chi non ha troppe pretese: buona qualità audio, si adattano bene all’orecchio e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Impermeabili e con un’autonomia fino a 50 ore. Se vuoi spendere poco, questa è l’offerta che fa per te.

Cuffie lowcost

Power bank

Non solo si rivela un dispositivo utile nella vita di tutti i giorni, ma è anche una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Parliamo di questo mini power bank da 15.000mAh che troviamo su Amazon con uno sconto fisso del 75% che fa crollare il prezzo, a cui aggiungere un coupon sconto del 30%. In questo modo lo paghi meno di 15 euro e fai un ottimo affare. Lo puoi utilizzare con qualsiasi smartphone e permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Da avere assolutamente nel proprio zaino, soprattutto al prezzo a cui lo trovi.

N.B. Per scoprire il prezzo finale è necessario cliccare sul banner e applicare il coupon sconto presente nella pagina prodotto.

Power bank

Google Pixel Watch 2

Con l’uscita del nuovo modello, il prezzo del Google Pixel Watch 2 crolla al minimo storico. Non dovete farvi scoraggiare dal fatto che sia uscito sul mercato da oramai un anno: il Google Pixel Watch 2 resta ancora un ottimo dispositivo e che continua a ricevere gli aggiornamento del sistema operativo con le nuove funzionalità. Per quanto riguarda la scheda tecnica è uno dei migliori orologi smart della sua categoria: assicura un monitoraggio completo della salute e dell’attività fisica e ti avvisa in tempo reale se rileva qualche dato anomalo. Dotato anche dell’app ECG per valutare il ritmo cardiaco. Sfrutta anche l’intelligenza artificiale per offrire valutazioni sempre più accurate e funzionalità più intelligenti. Su Amazon lo trovi a un prezzo di 279 euro grazie allo sconto del 30% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Google Pixel Watch 2

Smart TV Samsung QLED 55 pollici

Se siete alla ricerca di un televisore per il vostro salotto, ecco la promo che fa per voi. Questa settimana è disponibile il TV Samsung QLED da 55 pollici in promo con uno sconto del 40% e lo paghi 599 euro, con un risparmio netto di 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Televisore con schermo 4K e processore Quantum 4K Lite che permette di vedere ogni contenuto con la miglior risoluzione possibile. Audio ottimo e sistema operativo Tizen che si conferma una garanzia quando si tratta di smart TV. Puoi installare qualsiasi app per lo streaming video senza nessun timore per la compatibilità.

Smart TV Samsung QLED 55 pollici

Telecamera Tapo C210

Passiamo a un dispositivo per la smart home che non può mancare nella vostra abitazione. Parliamo di questa telecamera di sicurezza Tapo C210 disponibile questa settimana al minimo storico con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo soli 24,99 euro. Costa poco, ma assicura ottime prestazioni. Immagini con una risoluzione 2K con visione notturna e notifiche in tempo reale nel caso in cui nota qualcosa di anomalo. Compatibile con Alexa e Google Assistant per gestirla attraverso i comandi vocali. Può ospitare una microSD fino a 512 gigabyte per archiviare le immagini registrate.

Telecamera Tapo C210

Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S

Torna in offerta uno degli elettrodomestici per la cucina più cercati dalle famiglie. Parliamo della macchina per il caffè espresso De’Longhi Magnifica S, elettrodomestico professionale disponibile in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo soli 289 euro. Risparmio più di 200 euro e acquisto un prodotto veramente unico e che assicura un caffè di qualità elevatissima. Il merito è del sistema sviluppato da De’Longhi e dalla possibilità di utilizzare i chicchi di caffè macinati al momento. Puoi preparare tante bevande differenti tra cui il cappuccino grazie al montalatte incluso.

Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S

Asciugatrice smart LG Serie V9

Il tempo sta cambiando e stiamo andando verso la stagione fredda. E torna in auge un problema non di poco conto: l’asciugatura del bucato. Fortunatamente si può risolvere tutto acquistando un’asciugatrice. Oggi troviamo in offerta la LG Serie V9 con cestello da 9 chilogrammi, modello smart che puoi gestire da remoto utilizzando l’apposita app per lo smartphone. Elettrodomestico con tecnologie avanzate e disponibile con uno sconto eccezionale del 50% che fa scendere il prezzo 699,99 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero e puoi scegliere anche uno dei servizi a pagamento offerti da Amazon per il disimballaggio e l’installazione dell’elettrodomestico. Per chiudere, classe energetica A+++ che assicura un risparmio sia per la bolletta dell’acqua sia della corrente.

Asciugatrice smart LG Serie V9

Lavatrice Samsung Crystal Clean

Puoi affiancare all’asciugatrice questa ottima lavatrice Samsung Crystal Clean con cestello da 8 chilogrammi che trovi su Amazon con uno sconto del 61% e la paghi solamente 349 euro. Un risparmio netto sul prezzo di listino di ben 550 euro e al momento è la più venduta su Amazon. Carica frontale, suggerimenti su quale programma scegliere in base al bucato e si connette anche alla rete Wi-Fi per gestirla da remoto. Una delle migliori offerte della settimana per un elettrodomestico utilissimo.

Lavatrice Samsung Crystal Clean

Aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60

Per la pulizia di casa trovi questa ottima aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Allergy disponibile con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo a soli 179,10 euro. Occasione speciale per una scopa elettrica dotata di un’ottima potenza di aspirazione e di un kit pensato appositamente per chi soffre di allergia. La tecnologia Flex permette di piegare l’aspirapolvere fino a raggiungere gli angoli più difficili. Autonomia fino a 45 minuti che ti permette di pulire facilmente tutta casa. Puoi dilazionare il pagamento in 5 comode rate a tasso zero.

Aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Occasione speciale per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI che torna in offerta al minimo storico grazie al doppio sconto Amazon. Lo trovi disponibile con uno sconto fisso del 57% a cui aggiungere un coupon sconto presente in pagina di 50 euro. Sommando i due sconti si ottiene un prezzo finale di 549 euro, con un risparmio netto di 850 euro. Un super prezzo per un robot in grado anche di lavare il pavimento e dotato della stazione di svuotamento automatico. Sensori di ultima generazione che mappano efficacemente l’abitazione e ti aiutano a evitare qualsiasi ostacolo. A questo prezzo è un affare imperdibile.

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Philips Airfryer 3000

Ecco la regina degli elettrodomestici: la friggitrice ad aria. Su Amazon trovi la Philips Airfryer 3000 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello del 49% presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 15 euro. In questo modo la paghi solamente 74,99 euro risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. Dotata di tutte le funzioni che cerchi in un elettrodomestico di questo tipo: 13 modalità di cottura, ottima potenza e la possibilità di cucinare tantissimi piatti differenti per tutta la tua famiglia. A questo prezzo difficilmente troverai di meglio.

Philips Airfryer 3000

Come vedere Manchester City – Inter in TV e streaming gratis

Torna la Champions League su Amazon Prime Video e lo fa con il primo big match della stagione. Mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 si sfidano Manchester City – Inter, rivincita della finale della stagione 2022-2023. Una partita sulla carta che si preannuncia spettacolare, con due tra le squadre candidate a lottare fino alla fine per la vittoria. Il match è un’esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di 30 giorni che dà accesso a tutti i contenuti della piattaforma: film, serie tv, documentari, programmi per i più piccoli e naturalmente la Champions League. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso e puoi vedere Manchester City – Inter di Champions League sia sul TV sia in streaming sullo smartphone

VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – INTER SU PRIME VIDEO