OnePlus 10T, lo sconto è da capogiro: mai visto a questo prezzo

Un’offerta lampo come non se ne vedevano da tempo sul sito di e-commerce. E che riguarda un ottimo smartphone top di gamma che oggi paghi come un medio. Stiamo parlando della promo a tempo disponibile su Amazon per il OnePlus 10T, telefono del brand cinese tra i migliori del momento per rapporto qualità-prezzo. Smartphone che rispecchia a pieno la filosofia che ha reso OnePlus uno dei brand più interessanti degli ultimi anni nel mondo della telefonia: ottime caratteristiche con un prezzo alla portata di tutti. Il dispositivo è dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo super fluido e con una luminosità elevata, fotocamera principale di livello professionale e una batteria a lunga durata e che si ricarica in un lampo.

Grazie all’offerta di oggi, trovi la versione con 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna con uno sconto del 41% che fa scendere al minimo storico il prezzo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Non finisce qui: sempre in offerta c’è anche la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e la paghi meno di 350 euro. Un super prezzo per un telefono con queste caratteristiche: approfittane subito prima che la promo termini.

OnePlus 10T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto da non farsi sfuggire, soprattutto perché si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro. Oggi trovi il OnePlus 10T nella versione con 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna a un prezzo di 479,99 euro, con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma allo stesso acquistare un prodotto di altissima qualità, trovi in promo anche la versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. In questo caso il prezzo è di 345,90 euro (quello di listino è di 719 euro). Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di una delle migliori offerte di tutto il web per uno smartphone.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Uno smartphone che non cerca compromessi, come tutti i top di gamma del produttore cinese. Il OnePlus 10T è lo smartphone perfetto per chi vuole un dispositivo che sia allo stesso tempo velocissimo e abbia anche un’ottima autonomia.

Il OnePlus 10T è eccezionale già a partire dallo schermo. È dotato di un Fluid Display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita quotidiana. Puoi anche scegliere tra tre diversi livelli di frequenza di aggiornamento: 60, 90 e 120 Hz in base alla tipologia di contenuto, in modo da ottimizzare i consumi. Supporta anche l’HDR10+ per colori perfetti e dettagli realistici anche con film e serie TV. Sotto la scocca trovi la potenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 con a supporto 8/16 gigabyte di RAM e 128/256 gigabyte di memoria interna.

OnePlus ha dotato il suo telefono anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel, sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Un comparto versatile con il quale puoi scattare ottime foto sia da vicino sia da lontano. Il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale e della tecnologia Nightscape 2.0 che permette di catturare immagini ottime anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

Chiudiamo con una delle caratteristiche più importanti dello smartphone: il sistema di ricarica. Il OnePlus 10T ha una batteria da 4800mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. A fare la differenza, però, è la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W: per avere il 100% di autonomia bastano 15 minuti. OnePlus ha anche studiato un sistema di raffreddamento ad hoc che protegge le componenti interne e tiene la temperatura sotto controllo.

