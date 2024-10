OnePlus 13, un video svela la data d'uscita ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un video pubblicato su Weibo (e poi ricondiviso da un leaker su X), OnePlus ha mostrato il design del suo nuovo flagship per il 2024-25 OnePlus 13, rivelando al mondo anche la data di lancio dell’atteso top di gamma.

Oltre a questo, l’azienda cinese ha condiviso anche molte altre informazioni sul suo prossimo device, andando in parte a confermare le molte indiscrezioni trapelate sul web nelle ultime settimane, una fra tutte la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da un generoso quantitativo di RAM che, come già visto per il OnePlus 12, potrebbe arrivare fino a 24 GB, anche se poi in Europa questa versione non è mai arrivata, costringendo gli utenti ad accontentarsi di "soli" 16 GB.

OnePlus 13, la data d’uscita e il prezzo

Sul video postato su Weibo spicca una data ben precisa: giovedì 31 ottobre 2024, giorno in cui l’azienda cinese mostrerà al mondo il suo nuovo top di gamma con un evento in streaming.

Oltre a questo, sempre grazie alle informazioni su Weibo, sappiamo che il OnePlus 13 sarà disponibile in tre le colorazioni: White Dawn (con retro in vetro Silk Glass), Blue Moment (con retro in texture effetto pelle BabySkin) e Obsidian Secret (col retro che replica una cover in legno).

Difficile, invece, fare pronostici sul prezzo che, ovviamente, il colosso della tecnologia si è guardato bene dall’anticipare. Vero è che trattandosi di un top di gamma con una scheda tecnica di altissimo livello è probabile che sia tutt’altro che contenuto, anche per colpa anche del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite che, stando alle indiscrezioni sul web, dovrebbe avere un costo di produzione parecchio elevato.

In questo senso, dunque, è probabile che questo device arrivi sul mercato a un prezzo importante, superiore anche a quello del OnePlus 12 che nella versione 16/512 GB all’uscita aveva un costo 1.099 euro.

OnePlus 13: Scheda tecnica

Da quel che sappiamo il display del OnePlus 13 è stato prodotto da BOE che ha proposto all’azienda cinese il nuovo Oriental Screen X2, un pannello OLED 8T LTPO da 6,82 pollici, con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.800 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro definito come "super ceramic".

Il processore, come già detto, sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sconosciute le informazioni sulla memoria ma non si escludono fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico (ben visibile dal video condiviso) comprende tre fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un secondo sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X da 50 MP sempre con OIS. Ignote le specifiche della fotocamera frontale.

Sul fronte delle connessioni tutto dipende dal processore (presentato poche ore fa ma di cui ancora non si hanno tutte le specifiche), si può dare per scontata, però, la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, dell’USB-C, del chip per l’NFC e delle varie opzioni rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 6.000 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 14 con interfaccia utente OxygenOS 14.

Infine, dovrebbe esserci anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.