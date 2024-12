Quando arriva OnePlus 13 in Italia: la data ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo la presentazione ufficiale in Cina di inizio novembre, il nuovo OnePlus 13 si prepara ad arrivare anche in versione global, così come confermato su X dall’azienda produttrice. Al momento, le informazioni ufficiali riportano solo il messaggio “in arrivo prossimamente” ma, secondo le indiscrezioni condivise dal noto leaker indiano Yogesh Brar questo top di gamma sarà disponibile anche in Europa da gennaio 2025 e dovrebbe essere presentato insieme a un paio di auricolari wireless e al nuovo OnePlus Watch 3.

OnePlus 13: specifiche tecniche

OnePlus 13 ha uno schermo AMOLED che misura 6,82 pollici, ha una risoluzione QHD+ (3.168×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco. Sullo schermo c’è un vetro Crystal Shield, che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Il processore a bordo è il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm affiancato da 12/16/24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Grazie a questo processore gli utenti dovrebbero poter accedere a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale dedicata alla produttività che comprende un tool per riassumere documenti, note vocali e delle funzioni per analizzare ciò che accade sullo schermo e aiutare l’utente nell’uso del device

Come accaduto negli ultimi anni con gli ultimi device a marchio OnePlus il comparto fotografico è stato realizzato insieme ad Hasselblad. Qui troviamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X da 50 MP di nuovo con OIS. La fotocamera anteriore è da 32 MP. Naturalmente, l’intelligenza artificiale interviene anche sulle foto con una suite di strumenti per il fotoritocco.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C 3.2, l’emettitore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti e quattro microfoni con riduzione del rumore AI.

La batteria è da 6.000 mAh con ricarica via cavo da 100 W, ricarica wireless da 50 W, ricarica inversa wireless da 10 W e ricarica inversa cablata da 5 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente ColorOS 15.

Presente, infine, la certificazione IP69 che attesta che il nuovo OnePlus 13 può resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

OnePlus 13: quando arriva in Italia

Per ora non c’è ancora una data di uscita confermata per il OnePlus 13 ma, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, sappiamo che sarà disponibile a livello globale da gennaio 2025 e nelle stesse tre colorazioni già viste per il mercato cinese Obsidian Secret Realm (retro in vetro), BabySkin (retro in vetro) e Blues Moment (retro in pelle).

Per quanto riguarda i prezzi, conosciamo al momento i dati del modello cinese:

OnePlus 13 12/256 GB – 4.499 yuan (581,18 euro)

OnePlus 13 12/512 GB – 4.899 yuan (632,85 euro)

OnePlus 13 16/512 GB – 5.299 yuan (684,52 euro)

OnePlus 13 24 GB/1 TB – 5.999 yuan (774,95 euro)

Naturalmente per la versione global è difficile che i prezzi siano quelli appena elencati e, più probabilmente, il device è destinato ad arrivare sul nostro mercato con meno tagli di memoria disponibili ( il modello 24 GB/1 TB dovrebbe restare esclusiva della Cina) e prezzi sicuramente più elevati per colpa delle spese di logistica e delle tasse.