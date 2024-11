OnePlus 13 ufficiale in Cina: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus 13 è ufficiale, il nuovo top di gamma dell’azienda è stato presentato in esclusiva per il mercato cinese. Prossimamente l’arrivo della versione global

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato il nuovo OnePlus 13, il top di gamma dell’azienda cinese per il 2024 evoluzione del OnePlus 12 arrivato sul mercato circa un anno fa.

Un bel passo avanti rispetto al precedente modello e non solo per la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma anche perché l’azienda produttrice ha portato a bordo di questo smartphone una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale molto interessanti e una batteria Glacier, un componente sviluppato da OnePlus stessa utilizzando un nuovo materiale ad alta capacità, che garantisce più energia e una durata maggiore nel tempo.

OnePlus 13: scheda tecnica

OnePlus 13 ha un display AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione QHD+ (3.168×1.440 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. A protezione dello schermo un vetro Crystal Shield.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite a cui si affiancano fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Non manca una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppata per affiancare l’utente nella produttività con la possibilità di riassumere documenti, note vocali e per aiutare a capire il funzionamento del dispositivo analizzando ciò che appare sullo schermo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico è stato realizzato insieme ad Hasselblad e comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X sempre da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Anche in questo caso il nuovo OnePlus 13 può contare su alcune funzioni AI che permettono all’utente di utilizzare una suite di strumenti per il ritocco fotografico.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.2, l’emettitore a infrarossi e le diverse opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da 2 speaker e quattro microfoni con funzioni AI per la riduzione del rumore.

La batteria ha una capacità di ben 6.000 mAh con ricarica cablata da 100 W, ricarica wireless da 50 W, ricarica inversa wireless da 10 W e ricarica inversa cablata da 5 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente personalizzata ColorOS 15.

Infine, il OnePlus 13 è certificato IP69 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

OnePlus 13: prezzo e disponibilità

Per il momento il nuovo OnePlus 13 è disponibile esclusivamente in Cina in tre colorazioni Obsidian Secret Realm (con retro in vetro), BabySkin (con retro in vetro) e Blues Moment (con retro in pelle), a questi prezzi:

OnePlus 13 12/256 GB – 4.499 yuan (581,18 euro)

OnePlus 13 12/512 GB – 4.899 yuan (632,85 euro)

OnePlus 13 16/512 GB – 5.299 yuan (684,52 euro)

OnePlus 13 24 GB/1 TB – 5.999 yuan (774,95 euro)

Al momento non c’è ancora una data d’uscita confermata per la versione global di questo smartphone ma, di recente, è stata avvistata la relativa certificazione FCC, per cui è solamente una questione di tempo prima che arrivi l’annuncio ufficiale.