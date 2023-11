OnePlus, lo smartphone top costa meno della metà: sconto esagerato

Fonte foto: nyc russ / iStock

Può sembrare una frase scontata, ma l’offerta disponibile oggi sul OnePlus 9 ha le stesse sembianze di una promo Black Friday, sebbene l’evento sia oramai finito da qualche ora. E il motivo te lo spieghiamo subito: oggi lo smartphone top di gamma di OnePlus lo trovi con uno sconto eccezionale del 57% e risparmi più di 400€ sul prezzo di listino. Si tratta della miglior promo attiva in queste ore per un telefono su Amazon e una delle migliori di tutte il web. Paghi uno smartphone top di gamma con caratteristiche super interessanti quanto un buon medio di gamma. E non farti influenzare dal fatto che il telefono sia uscito sul mercato da più di un anno: è ancora super affidabile e viene aggiornato in continuazione dall’azienda cinese con nuove funzionalità e tutte le novità in fatto di sicurezza.

La scheda tecnica del OnePlus 9 ci racconta di uno smartphone top di gamma, senza nessuna paura di essere smentiti. A bordo trovi un processore Snapdragon super prestazionale, un ottimo sistema di fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad e una batteria a ricarica rapida che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco tempo. Insomma, uno smartphone piacevole da utilizzare e che oggi acquisti a un prezzo mai visto prima. Non approfittarne sarebbe un errore.

Se non avete sfruttato una delle tante offerte straordinarie del Black Friday, siete ancora in tempo per approfittare di questa promo incredibile. Ma dovete essere velocissimi perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Oggi, infatti, trovi su Amazon il OnePlus 9 in offerta con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo a 306€, con un risparmio netto di poco superiore ai 400€. Numeri che ti fanno capire subito che si tratta di uno sconto incredibile. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La consegna avviene in tempi rapidissimi: nel giro di un paio di giorni lo riceve a casa.

Come tutti gli acquisti fatti in questi giorni, anche per questo smartphone OnePlus il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di acquistarlo oggi e di regalarlo in vista del Natale, oppure di testarlo fino in fondo e decidere tra due mesi se restituirlo.

OnePlus 9: la scheda tecnica

Se l’offerta è straordinaria, altrettanto lo si può dire delle caratteristiche tecniche di questo OnePlus 9. Sebbene sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora oggi un dispositivo affidabile, con componenti top di gamma e soprattutto prestazionale. Il segreto è nascosto tutto sotto lo schermo: il motore pulsante del telefono è l’ottimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare immagini, foto e tutti i propri documenti personali. Se questo non vi basta, trovate anche un ottimo display Fluid AMOLED da 6,55" con refresh rate fino a 120Hz e risoluzione FHD. La scorrevolezza è elevatissima soprattutto nell’utilizzo quotidiano.

La vera differenza rispetto agli smartphone OnePlus del passato è tutta nel comparto fotografico. Il OnePlus 9, infatti, è il primo telefono dell’azienda cinese a utilizzare le fotocamere sviluppate insieme a Hasselblad, colosso svedese specializzato nella fotografia professionale. E il risultato è ottimo: gli ingegneri svedesi si sono concentrati sulla calibrazione delle fotocamere e del colore, in modo da restituire immagini fedeli all’originale. E il risultato è ottimo. Uno dei migliori cameraphone nella fascia dei 300€. Il merito è anche dei sensori che trovi nella parte posteriore: fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e obiettivo monocromatico da 2MP. La fotocamera per i selfie è da ben 16MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare tanti piccoli aspetti di foto e video.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di coprire una giornata senza troppi patemi e nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica rapida da 65W che ti assicura il 100% di autonomia in circa 30 minuti.

