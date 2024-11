OnePlus, lo smartphone top a prezzo stracciato al Black Friday: sconto incredibile

Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon per il Black Friday con un ottimo sconto del 33% e risparmi quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tra le tante offerte disponibili su Amazon per il Black Friday ce ne è che spicca per il suo reale valore ed è quella dedicata al OnePlus 12, ultima versione dello smartphone top di gamma del produttore cinese, diventato oramai un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di telefoni performanti e con caratteristiche uniche. Il OnePlus 12 è disponibile con uno sconto eccezionale del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e diventa uno dei best-buy da acquistare al Black Friday. La promo viene anche impreziosita dal pagamento rateale a tasso zero.

La scheda tecnica del OnePlus 12 è quella tipica di un telefono premium uscito nel 2024, impreziosita da alcuni particolari unici. Come ad esempio l’intero sistema fotografico. Per migliorare la qualità delle sue fotocamere, OnePlus ha rinnovato la partnership con Hasselblad. Gli ingegneri dell’azienda svedese hanno lavorato sull’ottimizzazione dei sensori e sulle tecnologie del comparto fotografico e il risultato è veramente ottimo: puoi scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Con l’offerta di oggi, diventa uno dei telefoni top di gamma più interessanti del Black Friday.

OnePlus 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il OnePlus 12 è in promo per il Black Friday a un prezzo di 738,25 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 147,65 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dal periodo di reso allungato fino al 15 gennaio 2025. Questo vuol dire che puoi anche comprarlo oggi e regalarlo in vista del Natale, oppure avere più di 40 giorni per testarlo e capire se fa al caso tuo.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani un telefono altrettanto affidabile, c’è in offerta anche il OnePlus 12R, versione leggermente meno performante, ma comunque di ottimo livello. Con l’offerta Black Friday lo paghi 474 euro con uno sconto del 32% e hai sempre la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

OnePlus 12: le caratteristiche tecniche

Con il OnePlus 12 si raggiungono delle vette altissime sotto il punto di vista delle performance. Tutto è ottimizzato al meglio per offrire un’esperienza di utilizzo in puro stile Android.

Le componenti che troviamo su questo telefono non hanno paura di essere paragonate ad altri telefoni top che trovi sul mercato. A partire già dall’ottimo schermo AMOLED da 6,82 pollici con tecnologia LTPO che ottimizza il consumo di batteria. Risoluzione 2K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. La luminosità raggiunge un picco di 4500 nit che lo rende molto luminoso sotto la luce del sole. La tecnologia Aqua TOìouch rende ogni gesto fluido come l’acqua sullo schermo. Prestazioni eccezionali grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Passiamo all’elemento più interessante: il comparto fotografico. OnePlus ha lavorato insieme ad Hasselblad per migliorare ulteriormente il sistema di fotocamere sviluppato in questi ultimi anni. Il risultato finale è una tripla fotocamera che non teme confronti. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo a periscopio 3x da 64 megapixel. Hasselblad ha lavorato anche sull’ottimizzazione dei colori per rendere le foto scattate ancora più realistiche. Il risultato finale è veramente eccezionale e riesci a scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5400mAh con ricarica super rapida da 100W: hai il 100% di autonomia in poco meno di 30 minuti. Supporta anche la ricarica rapida wireless da 50 W. La batteria resta al top anche dopo anni di utilizzo.

