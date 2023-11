OnePlus, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo crollato

Fonte foto: nyc russ / iStock

Uno sconto da Black Friday, anche se all’inizio dell’evento ufficiale di Amazon mancano ancora un paio di giorni (la Black Week comincia ufficialmente il 17 novembre, sebbene qualche promo è già attiva). Di che cosa stiamo parlando? Della super offerta disponibile da oggi per il OnePlus 9, uno smartphone top di gamma lanciato sul mercato da un po’ di tempo ma che resta ancora super affidabile grazie a un’ottima schede tecnica e agli aggiornamenti rilasciati assiduamente dall’azienda cinese. Un telefono che assicura prestazioni elevatissime e che oggi trovi a un prezzo mai visto grazie allo sconto del 54% che ti fa risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma acquisti un dispositivo di fascia superiore. Un affare Black Friday da non farsi scappare.

Il OnePlus 9 è un telefono completo sotto ogni punto di vista. A partire dall’ottimo schermo con refresh rate elevato, passando per il processore Snapdragon super prestazionale, fino ad arrivare al comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad e dotato di tecnologie avanzate per assicurare scatti perfetti in ogni situazione. Insomma, uno smartphone che non ti delude in nessuna situazione e con anche una super batteria che dura fino a due giorni. Cosa chiedere di più? Hai anche il pagamento rateale Cofidis che si attiva in fase di check-out.

OnePlus 9 in offerta: prezzo, offerta e sconto

Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori offerte per uno smartphone disponibili in questo momento su Amazon. Il OnePlus 9 lo trovi a un prezzo di 329€ con uno sconto del 54% rispetto a quello di listino. Non solo si tratta del minimo storico, ma risparmi quasi 400€ sul prezzo di listino. Una cifra che non si vede tutti i giorni per un dispositivo di questo genere. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Lo smartphone è già pronto per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Non finisce qui: per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarlo oggi regalarlo in vista del Natale, oppure testare fino in fondo e valutarne le performance.

OnePlus 9: la scheda tecnica

Il OnePlus 9 è lo smartphone che ha inaugurato una nuova era per l’azienda cinese. Se una delle pecche maggiori dei device OnePlus è sempre stato il comparto fotografico, con il OnePlus 9 si fa un deciso passo in avanti. E il merito è della partnership sottoscritta tra il colosso cinese e Hasselblad, azienda svedese specializzata nella fotografia professionale. Hasselblad ha lavorato sia sui singoli sensori fotografici sia sullo sviluppo di tecnologie ad hoc che migliorano la qualità dello smartphone. Il risultato è una fotocamera Hasselblad per smartphone con calibrazione naturale del colore che assicura scatti e video perfetti in ogni situazione. Il merito è anche del comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48MP supportata da un sensore ultra-grandangolare da 50MP e da un obiettivo monocromatico. Grazie all’intervento anche dell’intelligenza artificiale le immagini al buio si riempiono di colore e di luce. La fotocamera frontale è da 16MP.

A tutto questo si affianca una super scheda tecnica, a cominciare dal processore Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria tecnica. Altrettanto ottimo lo schermo: OnePlus ha optato per un display Fluid AMOLED da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per un utilizzo più fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. Presente anche una modalità lettura per non affaticare troppo gli occhi.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti accompagna fino a fine giornata e con il supporto alla ricarica rapida da 65W che ti assicura il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

