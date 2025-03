OnePlus, lo smartphone crolla di prezzo: va comprato subito

Il OnePlus 12 è disponibile in offerta con uno sconto speciale del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le prestazioni e la fluidità assicurata da OnePlus è (quasi) impossibile da trovare su altri smartphone Android. Uno dei punti di forza dei dispositivi dell’azienda cinese è sempre stata la capacità di supportare qualsiasi tipologia di applicazione senza compromettere le prestazioni. Smartphone diventati oramai uno dei punti di riferimento nel mondo Android, e non potrebbe essere altrimenti. Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma, il OnePlus potrebbe essere quello perfetto per voi. Il telefono, infatti, è disponibile da oggi anche in offerta con uno sconto speciale del 34% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono anche vantaggiose: puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il OnePlus 12 rappresenta alla perfezione cosa deve essere uno smartphone premium. A partire dall’ottimo schermo Super Fluid con risoluzione 4K, fino alla batteria con super autonomia e ricarica rapida. A catturare l’occhio è anche il comparto fotografico, grazie alla partnership con Hasselblad che ha migliorato la qualità degli scatti e dei video. La tripla fotocamera posteriore non ha nulla da invidiare a quella di telefoni più blasonati e costosi. A questo prezzo è un affare che non puoi farti scappare.

OnePlus 12

OnePlus 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto mai visto prima per il OnePlus 12. Lo smartphone premium dell’azienda cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 729 euro grazie allo sconto del 34%. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web per questo modello. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 145,98 euro al mese. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un abbonamento gratuito di sessanta giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

OnePlus 12

OnePlus 12: le caratteristiche tecniche

L’ottimizzazione software e la scheda tecnica rendono il OnePlus 12 uno dei telefoni più fluidi e scattanti tra quelli che trovi sul mercato. Il segreto dello smartphone premium è nelle componenti scelte da OnePlus, un concentrato di tecnologia e innovazione che trovi in pochi altri dispositivi.

A partire dallo schermo AMOLED Super Fluid da 6,82 pollici con tecnologia LTPO che permette di ottimizzare i consumi energetici. La risoluzione 2K e il refresh rate fino a 120 Hz lo rendono perfetto per qualsiasi utilizzo, dal vedere film e serie TV fino al giocare ai videogame più entusiasmanti. Le prestazioni non sono certo un problema grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. E il merito è del lavoro fatto da Hasselblad, azienda con un’esperienza decennale nel mondo della fotografia, sul comparto fotografico, ottimizzando ogni singolo sensore e le tecnologie a supporto. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo a periscopio da 64 megapixel e zoom 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tante modalità di scatto che rendono i tuoi scatti ancora più unici.

Chiudiamo con l’ultimo elemento che contraddistingue il OnePlus 12: la batteria da 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Impieghi meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

OnePlus 12