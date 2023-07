OnePlus Nord Buds 2: le cuffie lowcost a un prezzo imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: OnePlus

Gli auricolari wireless sono diventati praticamente indispensabili per chi è spesso in movimento e vuole un accessorio indossabile comodo, pratico, praticamente impercettibile, per parlare al telefono o semplicemente ascoltare la musica. Sul mercato troviamo tantissimi modelli differenti, tutti con funzionalità e caratteristiche differenti. La tanta concorrenza ha portato i prezzi ad abbassarsi notevolmente, anche per i modelli top di gamma. Ne sono un esempio queste cuffie OnePlus Nord Buds 2 che oggi troviamo in offerta a un prezzo eccezionale grazie all’ottimo sconto del 28%.

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 assicurano tante caratteristiche e funzionalità. Autonomia fino a 36 ore di utilizzo, la cancellazione del rumore attiva fino a 25 dB, un avanzato algoritmo di miglioramento dei bassi BassWave™. Caratteristiche e funzionalità che solitamente troviamo solamente su modelli disponibili a un prezzo molto più elevato. Le OnePlus Nord Buds 2 rispettano a pieno la filosofia dell’azienda cinese: prodotti di alta qualità a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Auricolari OnePlus Nord Buds 2: quali sono le caratteristiche e le funzioni

Questi auricolari OnePlus Nord Buds 2 hanno un avanzato sistema per ascoltare l’audio in modo bilanciato, rimodulando i bassi. Ciò grazie al nuovo algoritmo BassWave che migliora dinamicamente l’audio con bassi più profondi, voci nitide e chiare. Quindi ideale sia in caso si voglia ascoltare la musica, sia per parlare al telefono, sia per guardare un video (da quelli brevi sui Social ai film). Inoltre, gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 sono il primo prodotto audio "Rapido e fluido" di Nord con massimo 25 dB di cancellazione attiva del rumore. In questo modo, si potrà colloquiare tranquillamente anche in zone chiassose (in mezzo al traffico, vicino a un cantiere, quando si ha i lavori in casa, ecc.)

Per quanti posseggono uno smartphone della stessa casa, è anche possibile accoppiare gli auricolari Nord Buds 2 al telefono OnePlus per ottenere un audio ancora più coinvolgente, grazie all’audio Dolby Atmos e al sintonizzatore audio Dirac integrato. Parlavamo poi dell’autonomia della batteria: 7 ore di autonomia di ascolto per gli auricolari, fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Infine, per quanti svolgono attività all’aria aperta, queste cuffie sono dotate di protezione IP55, quindi sarà possibile utilizzarle tranquillamente anche sotto la pioggia e a prova delle sudorazioni più estreme.

Prezzo e offerta per gli Auricolari OnePlus Nord Buds 2

Veniamo ora al prezzo. Normalmente queste cuffie wireless sono vendute a un prezzo già di per sé basso. Ovvero: 69.00 euro. Tuttavia, la buona notizia è che grazie alla promo disponibile oggi su Amazon gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 sono disponibili a 49.85 euro. Quindi a un prezzo scontato del 28%. Un costo davvero competitivo, visto che stiamo parlando di un comparto tecnologico che altri marchi propongono a un prezzo maggiore di almeno il triplo, magari per modelli già datati. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi.

OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2