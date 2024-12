OnePlus, questo è lo smartphone da comprare al Black Friday: sconto incredibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Mancano pochissimi giorni alla fine del Black Friday di Amazon (fissato alle ore 23:59 di lunedì 2 dicembre) e le promo ancora disponibili cominciano a diminuire. Per tantissimi prodotti le scorte sono terminate, ma puoi ancora fare degli ottimi affari sfruttando al meglio le offerte che trovi sul sito di e-commerce. Una di queste promo riguarda uno smartphone uscito sul mercato quest’anno e che ha fatto molto parlare di sé per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Parliamo del OnePlus Nord CE 4 Lite disponibile con uno sconto ottimo del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di lancio. Per lo smartphone si tratta del miglior prezzo web e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate. I vantaggi non finiscono qui: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Il OnePlus Nord CE 4 Lite si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, ma oggi lo paghi quanto un telefono lowcost. La scheda tecnica è lì a dimostrarlo: si basa tutto sullo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido e su una luminosità molto elevata. Ottima potenza e foto estremamente nitide grazie al sensore professionale da 50 megapixel. La batteria assicura tutta l’autonomia di cui hai bisogno grazie alla capacità di 5.110mAh.

OnePlus Nord CE 4 Lite: offerta Black Friday

Prezzo straordinario per il OnePlus Nord CE 4 Lite. Oggi è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 209 euro, minimo storico mai registrato sul sito di e-commerce. Il risparmio è superiore ai 100 euro e la promo Black Friday si arricchisce anche del pagamento in 5 rate da 41,80 euro al mese a tasso zero.

La disponibilità del telefono è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come anticipato, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Hai più di un mese di tempo per testarlo a fondo, o in alternativa lo puoi già acquistare oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo restituire.

OnePlus Nord CE 4 Lite: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 4 Lite fa tornare l’azienda alle origini, quando era un punto di riferimento per tutti coloro che erano alla ricerca di un telefono valido, affidabile e con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Lo smartphone ha componenti di ultima generazione che ne esaltano il valore, a partire da un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizziamo tutti i giorni, come ad esempio i social network. La luminosità tocca delle vette di 2.100 nit che fanno la differenza soprattutto sotto la luce diretta del sole. Ottimo il processore Snapdragon 695 che ti supporta in ogni momento della giornata ed è coadiuvato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna (espandibile con una microSD fino a 2 terabyte). Puoi espandere la RAM fino a 16 gigabyte utilizzando la funzione "RAm Virtuale" che utilizza lo spazio di archiviazione libero.

Comparto fotografico di grande valore grazie alla presenza del sensore professionale Sony da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine antivibrazione. Presente anche un sensore per la profondità che migliora la qualità dei dettagli. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri e impostazioni per rendere ancora più professionali le tue foto.

Chiudiamo con un altro pezzo forte: la batteria da 5.110 mAh con cui puoi coprire fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica SUPERVOOC da 80W impieghi poco più di 30 minuti per avere la piena autonomia.

