OnePlus Nord CE4 Lite 5G sta arrivando anche in Europa

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha confermato ufficialmente l’evento di presentazione del nuovissimo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, fissato al prossimo 24 giugno, alle 15:30 (ora italiana). Come accaduto per i precedenti device di questa serie, si tratta di un prodotto di fascia intermedia, con una scheda tecnica discreta e, molto probabilmente, un prezzo molto più accessibile rispetto ai recenti top di gamma dell’azienda cinese.

Oltretutto, questo particolare modello dovrebbe essere il rebrand dell’Oppo K12x, altro medio gamma inedito nel nostro paese, ma già apparso sul mercato cinese e del quale, chiaramente, conosciamo ogni particolare. Ancora niente di confermato ma, da quel che sappiamo, i due device dovrebbero essere speculari ad eccezione del processore che sul Nord CE4 Lite 5G potrebbe essere stato sostituito con un chip più recente.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, come sarà

Al momento OnePlus ha confermato ufficialmente che il nuovo Nord CE 4 Lite 5G ha un display OLED che misura 6,67 pollici, una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore sullOppo K12x è un Qualcomm Snapdragon 695 ma, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, sul Nord CE 4 Lite 5G dovrebbe esserci un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 affiancato da 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, espandibile via microSD. Non dovrebbe mancare nemmeno la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva a discapito della memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per i ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Sull’Oppo K12x non è presente il chip per l’NFC ma non è da escludere che OnePlus possa decidere diversamente per il suo Nord CE 4 Lite 5G.

Anche le informazioni sulla batteria sono state confermate ufficialmente dall’azienda cinese e questo smartphone ne ha una da 5.110 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 80 W e ricarica inversa a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, la presentazione ufficiale per i mercati globali del nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è fissata al prossimo 24 giugno ma, per il momento, non sono disponibili maggiori informazioni sul prezzo.

Volendo fare delle ipotesi, il precedente OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è arrivato sul mercato lo scorso anno a un prezzo di 329 euro per la versione 8/128 GB, non si esclude quindi che anche il nuovo modello possa essere acquistato a un prezzo che si aggira intorno ai 350 euro.