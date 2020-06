Come sono i 3 nuovi smart TV OnePlus super economici

OnePlus sta per lanciare sul mercato tre nuovi modelli di smart Tv dalle caratteristiche tecniche notevoli, rispetto al prezzo che avranno. Caratteristiche annunciate, ma senza molti dettagli, dal fondatore e CEO di OnePlus Pete Lau in una intervista esclusiva ad Android Central. I prezzi, invece, arrivano da OnePlus India.

Il brand cinese, l’autunno scorso, è entrato nel mercato degli smart Tv con i modelli Q1 e Q1 Pro, entrambi con display QLED da 55 pollici e risoluzione 4K e venduti in India, rispettivamente, ai prezzi equivalenti di 900 e 1.300 euro circa. Due televisori, quindi, di fascia medio alta e non destinati al mercato di massa. I tre nuovi modelli di OnePlus Tv, invece, avranno prezzi molto più bassi e saranno destinati alla fascia medio bassa del mercato: caratteristiche medie, prezzo basso. In pieno stile OnePlus, azienda che ha sempre avuto nell’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi dispositivi elettronici uno dei suoi punti forti.

OnePlus Tv: come saranno i nuovi modelli

Ad Android Central Lau ha raccontato che i nuovi smart Tv di OnePlus avranno un design ultrasottile, addirittura più sottile di uno smartphone di fascia alta come il OnePlus 8: appena 6,9 millimetri per la Tv, contro i circa 8 millimetri del telefono. Lo schermo avrà una parte utile visibile pari al 95% del totale, grazie a cornici sottilissime, e una fedeltà dei colori pari al 93% dello spazio colore DCI-P3, mentre la sezione audio prevede speaker ruotati di 90 gradi per occupare meno spazio e offrire bassi il 50% più potenti. Molto lavoro, poi, è stato fatto da OnePlus sull’interfaccia e l’esperienza utente: sarà la stessa dei modelli di fascia alta, perché OnePlus vuole “stabilire lo standard” per gli smart Tv.

Nuovi Tv OnePlus: quanto costeranno

I nuovi OnePlus Tv arriveranno a breve in India e l’azienda, dal suo account Twitter indiano, ha iniziato a comunicare i prezzi. Ma con un giochetto: la seconda cifra del prezzo, in rupie indiane, è nascosta da una X quindi in realtà è stato comunicato un range di prezzo e non un prezzo esatto. I tre prezzi, infatti, sono di 1X.999 rupie, 2X.999 rupie e 4X.999 rupia.

Il OnePlus Tv più economico, quindi, costerà tra 10.999 e 19.999 rupie (130-235 euro), quello di fascia media costerà tra 20.999 e 29.999 rupie (247-353 euro) e quello dal prezzo superiore tra 40.999 e 49.999 rupie (482-588 euro). Vedremo se in futuro OnePlus deciderà di far arrivare gli smart TV economici anche in Italia