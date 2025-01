OpenAI lancia lo Stargate Project: 500 miliardi di dollari per cambiare il mondo

Fonte foto: The White House

Un investimento colossale da 500 miliardi di dollari, guidato da OpenAI e SoftBank, è stato annunciato per costruire una nuova infrastruttura di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Questo progetto ambizioso, denominato “Stargate“, promette di trasformare il panorama tecnologico, creando migliaia di posti di lavoro e proteggendo la leadership americana nell’AI.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di Oracle, MGX, Microsoft, NVIDIA e Arm. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo da alcuni e con scetticismo da altri, in particolare da Elon Musk.

Che cos’è Stargate

Il progetto Stargate è una joint venture tra SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX, con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari, che punta a raggiungere i 500 miliardi nei prossimi anni. SoftBank si occuperà della parte finanziaria, mentre OpenAI avrà la responsabilità operativa.

Masayoshi Son di SoftBank è stato nominato presidente del progetto. L’obiettivo principale è la costruzione di un’infrastruttura AI di ultima generazione, inclusi data center e campus fisici.

Il primo sito è già in costruzione in Texas. Secondo Larry Ellison, presidente di Oracle, questi data center saranno consegnati a OpenAI per addestrare i suoi prossimi modelli AI.

Stargate nasce dall’esigenza di potenziare la capacità di calcolo necessaria per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e per garantire la supremazia tecnologica degli Stati Uniti.

Oltre alla costruzione dei data center, il progetto prevede la collaborazione con aziende del settore come Microsoft, NVIDIA e Arm. Oracle, NVIDIA e OpenAI collaboreranno a stretto contatto per la costruzione e la gestione del sistema di calcolo, ma OpenAI continuerà ad aumentare l’utilizzo di Azure, la piattaforma cloud di Microsoft.

L’infrastruttura di Stargate non è focalizzata solo sull’hardware, ma include anche aspetti strategici come l’approvvigionamento energetico e le reti di telecomunicazione.

Elon Musk contro Stargate

Elon Musk, co-fondatore di OpenAI e poi fuoriuscito per dissidi con Sam Altman, ha espresso dubbi sulla solidità finanziaria dell’iniziativa, affermando su X ch “In realtà non hanno i soldi“.

Musk ha inoltre sostenuto che SoftBank non disporrebbe dei fondi necessari per coprire l’investimento. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha risposto a Musk, sempre su X, dichiarando che le sue affermazioni sono errate e lo ha invitato a visitare il sito in costruzione in Texas.

Altman ha sottolineato come il progetto sia di grande importanza per il Paese, con una chiara velata critica a Musk e alle sue priorità personali. Il botta e risposta tra Musk e Altman evidenzia una frattura interna al mondo dell’intelligenza artificiale, con visioni diverse sulla direzione da intraprendere e sulle priorità da perseguire.

Make AI Great Again

L’annuncio del progetto Stargate è stato effettuato alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump, insieme ai leader delle aziende coinvolte.

Trump ha presentato l’iniziativa come un passo fondamentale per garantire la leadership degli Stati Uniti nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il presidente ha promesso di stimolare gli investimenti del settore privato, accelerando i processi di autorizzazione e allentando alcune normative.

Trump ha anche sottolineato le potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale nella sanità e in altri settori, con l’obiettivo di alimentare la crescita economica del Paese.

Questo interesse di Trump verso l’AI si è manifestato con la revoca delle barriere di protezione dell’intelligenza artificiale imposte da Joe Biden e con una serie di misure per aumentare lo sviluppo energetico, in risposta alla crescente domanda di elettricità proveniente dai data center.