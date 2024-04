Oppo A38, prezzo crollato: oggi costa pochissimo

Oggi trovi lo smartphone lowcost Oppo A38 in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi veramente poco. Prezzo stracciato e una super occasione da non farsi sfuggire

Gli smartphone lowcost non sono tutti uguali e spendere meno di 150 euro per un telefono non vuol dire accontentarsi di un dispositivo di dubbia provenienza e con componenti di bassa affidabilità. L’importante è saper aspettare, ma soprattutto conoscere le giuste aziende che realizzano smartphone ottimi e con un prezzo alla portata di tutti. Per cominciare al meglio questa settimana, ti parliamo proprio di un telefono disponibile a meno di 150 euro, ma che assicura ottime prestazioni ed è realizzato con grande cura.

Stiamo parlando dell’Oppo A38, disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Un vero affare per chi è alla ricerca di uno smartphone che costa poco, ma che allo stesso tempo vuole un dispositivo affidabile e che supporta qualsiasi applicazione. L’Oppo A38 è dotato di un ottimo display, di una fotocamera principale da ben 50 megapixel e di una batteria a lunghissima durata. Le tre caratteristiche che solitamente si cercano in un dispositivo di questo genere. Non farti scappare questa opportunità.

Oppo A38: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione veramente speciale e da non farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi trovi l’Oppo A38 in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 129,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e una delle migliori offerte di tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate da 26 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Puoi scegliere tra due diverse colorazioni.

Oppo A38: la scheda tecnica

Oppo è diventata oramai un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone realizzato con grande cura e con materiali di alta qualità. Il tutto a un prezzo accessibile. Ne è la dimostrazione questo Oppo A38, smartphone lowcost disponibile a un prezzo eccezionale. Oppo ha scelto le migliori componenti per questa fascia di prezzo e la scheda tecnica ne è la dimostrazione.

Si parte da un ottimo display Sunlight da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate che arriva fino a 90 Hz che lo rende più fluido con le app social e i videogame. Lo schermo è anche visibile sotto la luce del sole e protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu dopo un utilizzo intenso. Puoi anche vedere e ascoltare al meglio video su YouTube o le tue serie TV preferite grazie alla modalità Ultra-Volume che aumenta l’audio del 300%. Sotto la scocca trova posto un processore MediaTek performante, supportato da 4 gigabyte di RAM (espandibile grazie alla RAM virtuale) e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile utilizzando una scheda microSD fino a 1 terabyte).

Buono anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un sensore bokeh da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 5 megapixel. A supporto anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità dei singoli scatti.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi anche chiedere aiuto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W che impiega circa 45 minuti per assicurarti il 100% di autonomia.

