Prime Day: Oppo A79 5G in offerta costa pochissimo

Acquistare uno smartphone low-cost senza dover scendere a troppi compromessi non è semplice e la maggior parte dei modelli sul mercato punta tutto su prezzi accessibili, limitando le potenzialità del device con l’utente che dovrà necessariamente rinunciare a qualcosa.

Risparmiare e non pentirsi dell’acquisto è possibile, basta sapere dove cercare e, chiaramente, a quale brand rivolgersi. In questo senso, quindi, la scelta non può che ricadere su Amazon e su Oppo, un produttore che più di altri è riuscito nell’intento di realizzare ottimi smartphone sotto i 200 euro.

E tra i device più interessanti in catalogo spicca l’OppoA79 5G, un dispositivo con una scheda tecnica semplice, ottima per l’utilizzo quotidiano e, cosa da non sottovalutare, che permette di accedere al 5G anche su un low-cost. Con le offerte del Prime Day il prezzo scende sotto i 130 euro e un prezzo così è davvero difficile da ignorare.

Oppo A79 5G: Scheda tecnica

Oppo A79 5G ha un display LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Per il processore Oppo ha scelto un MediaTek Dimensity 6020 affiancato in questa offerta specifica 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. Presente la funzione RAM Expansion che permette all’utente di espandere la RAM attingendo alla memoria interna del telefono.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Le connessioni comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Per quanto riguarda l’audio anche su questo device torna la modalità Ultra Volume, un sistema sviluppato direttamente da Oppo che permette di aumentare fino al 300% il volume delle notifiche e quello dei contenuti in riproduzione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria ColorOS 14.

Infine, è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dell’Oppo A79 5G agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo A79 5G: l’offerta del Prime Day

Il prezzo di listino dell’Oppo A79 5G è di 224,90 euro ma, grazie alle offerte del Prime Day su Amazon, si può portare a casa questo smartphone a 129,99 euro (-32%, -94,91 euro) un ottimo sconto che può fare gola a molti.

