Oppo A80 5G ufficiale Italia, scheda tecnica e prezzi

Oppo A80 5G è l’ultimo smartphone dell’azienda cinese, un dispositivo presentato ufficialmente solo qualche settimana fa in Cina e ora disponibile anche per i consumatori italiani.

Si tratta di un buon mediogamma, dove spicca sicuramente il processore MediaTek Dimensity 6300, che permette di accedere anche al 5G, e una batteria piuttosto capiente che può accompagnare l’utente per tutta la giornata e, con un po’ di accortezze, anche oltre.

Un’altra delle particolarità di questo device è la presenza di alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: AI Eraser, utile per cancellare oggetti e soggetti indesiderati dalle foto e AI Link Boost, che utilizzando le 9 antenne omnidirezionali in dotazione e gli algoritmi proprietari di Oppo consente di aumentare la potenza del segnale della rete. Due caratteristiche interessanti che, soprattutto in questa fascia di prezzo, sono davvero rare da trovare.

Oppo A80 5G: scheda tecnica

Il nuovo Oppo A80 5G ha un display LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ (1.604×720 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro China Southern Glass.

Lo schermo è realizzato con tecnologia Splash Touch che consente all’utente di utilizzarlo in totale tranquillità anche con le mani bagnate.

Il processore MediaTek Dimensity 6300 è affiancato da 8 GB e 256 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre, con la funzione Oppo RAM Expansion è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna dello smartphone.

Due le fotocamere posteriori in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un secondo sensore per i ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W che, stando alle indicazioni del produttore, consente di arrivare al 50% di carica in soli 30 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.

Presente infine la certificazione IP54, che attesta la resistenza dell’Oppo A80 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Oppo A80 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A80 5G è già disponibile sull’Oppo Store e su Amazon in due colorazioni: Starry Black e Moonlight Purple al prezzo consigliato di 329,99 euro per il solo smartphone.

Tuttavia, fino al 15 settembre, è possibile accedere anche al bundle che, oltre al telefono, include anche il caricabatterie SuperVOOC da 45W e la cover protettiva nera al prezzo consigliato di 269,99 euro.

