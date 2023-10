Fonte foto: Oppo

Oppo rafforza la sua gamma di smartphone con display pieghevole: dopo il recente lancio di Oppo Find N3 Flip ora tocca al nuovo Oppo Find N3, appena presentato in Cina. Si tratta di un pieghevole con design “a libro“, con specifiche tecniche e prezzo da vero top di gamma.

Oppo Find N3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo Find N3 è dotato di un display interno pieghevole da 7,82 pollici con risoluzione di 2.440×2268 pixel e refresh dinamico, fino a un massimo di 120 Hz. La luminosità massima è di 2.800 nit. C’è poi un display esterno da 6,31 pollici, con pannello AMOLED da 2.383 x 1.116 pixel e rapporto tra le dimensioni di 20:9.

Come tutti i display pieghevoli, anche quello di Oppo Find N3 non è in vetro ma in plastica. Di conseguenza il sensore per le impronte non è integrato sotto lo schermo, ma è posizionato lateralmente sulla scocca.

Lo smartphone ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il chip di riferimento della gamma Qualcomm, già utilizzato da svariati smartphone top di gamma Android nel corso del 2023. Il chip è affiancato da 12/16 GB di memoria RAM LPDDR5X e da 512 GB/1 TB di storage.

Buona anche la batteria: Oppo Find N3, infatti, integra una batteria da 4.805 mAh che dovrebbe garantire una grande autonomia, anche con un uso intenso. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, con una potenza di ricarica massima di 67 W, per ridurre i tempi di ricarica.

Il comparto fotografico è stato sviluppato in collaborazione con Hasselblad e consiste in una tripla fotocamera posteriore e una doppia fotocamera interna. Nella parte esterna dello smartphone c’è un sensore principale da 48 Megapixel, con apertura f/1.7 e OIS, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo da 64 Megapixel, con uno zoom 3x. Le fotocamere interne sono da 20 Megapixel e 32 Megapixel.

Oppo porterà sul mercato quattro versioni. Ci sono le colorazioni nero e rosso, con pannello posteriore in pelle vegana, e poi le varianti verde e oro, con back cover in vetro opaco.

Lo smartphone ha un peso compreso tra 239 grammi e 245 grammi, in base alla versione scelta (quella in vetro pesa leggermente di più). Da notare, inoltre, che Oppo è riuscita a far un buon lavoro di progettazione, riducendo lo spessore dello smartphone da chiuso, fino a 11,7 mm (11,9 mm per la versione in pelle).

Oppo Find N3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Find N3 è pronto al debutto sul mercato. La commercializzazione è prevista anche in alcuni mercati al di fuori della Cina. Il prezzo di partenza, per la versione 16/512 GB, sarà di circa 1.650 euro (il prezzo ufficiale è di 2.399 dollari di Singapore).

Maggiori dettagli in merito a un arrivo in Europa e in Italia del nuovo pieghevole dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. La cosa più probabile è che sul nostro mercato non arrivi Oppo Find N3, ma il suo cugino-gemello OnePlus Open, anch’esso presentato oggi, ma in India.