Fonte foto: OPPO

La versione destinata al mercato globale di Oppo Find N3 Flip è pronta. La nuova generazione del pieghevole della casa cinese, dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso agosto per il mercato di casa, arriva in India. Si tratta di un passaggio intermedio in vista di un possibile debutto anche in Europa dove l’azienda, pur essendosi ritirata da alcuni mercati a causa di una serie di problemi legali legati a brevetti, ha confermato la volontà di continuare a investire.

Oppo Find N3 Flip: caratteristiche tecniche

Oppo Find N3 Flip è la nuova evoluzione del flip phone della casa cinese. Lo smartphone è dotato di un display pieghevole conpannello AMOLED LTPO da 6,8 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. C’è poi un display esterno da 3,26 pollici, con risoluzione di 382×720 pixel e il sensore delle impronte digitali montato lateralmente.

Tra le specifiche del nuovo smartphone di Oppo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9200, uno dei chip di riferimento della gamma MediaTek. Realizzato con processo produttivo a 4 nm, questo chip è dotato di una CPU octa-core con 1 core Cortex-X3 da 3,05 GHz, 3 core Cortex-A715 da 2,85 GHz e 4 core Cortex-A510 da 1,8 GHz oltre a una GPU Immortalis G715 MC11.

La scheda tecnica di Oppo Find N3 Flip comprende anche 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0 e una batteria da 4.300 mAh, con ricarica rapida da 44 W.

Il comparto fotografico include ben tre fotocamere posteriori: un sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, un teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera camera interna è da 32 Megapixel.

Una volta aperto, lo smartphone ha dimensioni pari a 166,4 x 75,8 x 7,79 mm (da chiuso, invece, lo spessore cresce fino a 16,45 mm). Il peso è di 198 grammi. Il sistema operativo è Android 13, con futuro aggiornamento garantito in tempi rapidi ad Android 14.

Oppo Find N3 Flip: quando arriva

Il nuovo pieghevole di Oppo è stato appena svelato in India, dove sono già partiti i preordini, con consegne a partire dal prossimo 22 di ottobre. Lo smartphone è disponibile sul mercato indiano a partire da 94.999 rupie (pari a quasi 1.100 euro). Il prezzo è decisamente elevato, soprattutto per gli standard del mercato indiano.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alla commercializzazione in Europa. Lo smartphone potrebbe comunque arrivare in Italia entro la fine dell’anno o, al massimo, a inizio del 2024.

Nel frattempo, però, c’è un’altra data da cerchiare sul calendario. Il prossimo 19 di ottobre, infatti, Oppo terrà l’evento di lancio globale della gamma Oppo Find N3 Series. Oltre alla presentazione del nuovo Find N3 Flip per il mercato internazionale, Oppo dovrebbe svelare anche il nuovo pieghevole Find N3, dicendoci quindi quando potremo comprarlo anche in Italia.

Ricordiamo che Find N2 Flip, presentato a inizio anno in Italia, costa 1.199 euro. Il nuovo Find N3 Flip si attesterà sullo stesso livello di prezzo, forse anche di più.