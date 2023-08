Oppo Find X5 Pro: prezzo crolla definitivamente: oggi lo paghi la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Minimo storico e sconto del 50% per l'Oppo Find X5 Pro: se lo acquisti oggi risparmi ben 650€. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

Una domenica di agosto all’insegna delle grandi offerte. E non stiamo esagerando. Partiamo questa mattina con una delle migliori promo attive su Amazon per uno smartphone e una delle migliori di tutto il web. Andiamo dritti al sodo. Sul sito di e-commerce troviamo lo smartphone premium Oppo Find X5 Pro in offerta con uno sconto del 50% che ti fa risparmiare ben 650€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Una promo speciale da non farsi scappare per nessuno motivo.

Si tratta di uno dei migliori smartphone lanciati negli ultimi mesi e che ha caratteristiche veramente uniche, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. E non solo per i sensori scelti dal colosso cinese, ma anche per le tecnologie uniche che rendono video e foto perfetti in ogni situazione. Oltre a questo bisogna aggiungere anche la presenza di uno dei migliori processori Snapdragon disponibili in questo momento sul mercato, 12GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. E la batteria da 5000mAh è la ciliegina sulla torta che rende questo smartphone Oppo uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo.

Oppo Find X5 Pro: le caratteristiche tecniche

Oppo in questi anni si è affermata come un’azienda che punta molto sulla qualità dei materiali utilizzati e delle componenti. Caratteristiche che ritroviamo pienamente in questo Oppo Find X5 Pro, telefono premium disponibile a un prezzo eccezionale su Amazon. Per capire la portata di questa offerta, basta leggere attentamente la scheda tecnica dello smartphone e si capisce immediatamente che abbiamo a che fare con uno dei migliori disponibili in questo momento sul mercato.

Partiamo da uno degli elementi iconici di questo dispositivo: il design. Oppo ha scelto una finitura in ceramica per rendere il dispositivo innovativa e premium. Il telefono è anche resistente all’acqua e alla polvere. In questo design unico è incastonato un display AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD e con una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a una massimo di 120Hz, ma che si adatta automaticamente alla tipologia di contenuto per ottimizzare il consumo della batteria. Il display offre fino a un miliardo di colori e grazie alla tecnologia "Bionic Eye Protection" assicura la protezione degli occhi dalle fastidiose luci blu. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 1, dai 12GB di RAM e dalla memoria interna da 256GB.

L’altro elemento che rende unico questo dispositivo è il comparto fotografico. Oppo, oltre a scegliere sensori top di gamma, ha anche aggiunto un processore extra dedicato solamente alle immagini. Il chip MariSilicon X, pensato appositamente per gli scatti e i video in notturna, permette di acquisire immagini nitide e brillanti in qualsiasi situazione. Permette anche all’intelligenza artificiale di fare un deciso salto in avanti. Passando alle caratteristiche tecniche, nella parte posteriore troviamo un triplo sensore: quello principale da 50MP, coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e da un teleobiettivo da 13MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP. Per lo sviluppo di tutto il comparto fotografico, Oppo ha stretto una partnership anche con Hasselblad, colosso svedese con decenni di esperienza nel settore delle fotocamere. Tutto questo rende l’Oppo Find X5 Pro uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato.

Chiudiamo con la batteria da ben 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. La ricarica SUPERVOOC da 80W permette allo smartphone di avere il 50% di autonomia in soli 12 minuti. C’è anche il supporto alla ricarica wireless AIRVOOC da 50W. Per tenere le temperature sotto controllo c’è anche un innovativo sistema di raffreddamento.

Oppo Find X5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A questo prezzo è da acquistare subito. Oggi troviamo l’Oppo Find X5 Pro a 649€, con uno sconto eccezionale del 50% rispetto a quello di listino. Stiamo parlando del minimo storico e del miglior prezzo web per uno smartphone che come abbiamo appena visto ha una scheda tecnica con pochi eguali. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 129,80€ al mese. Il nostro consiglio è di approfittarne immediatamente: la promo e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni e c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

