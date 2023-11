Oppo Pad Air, il tablet lowcost oggi costa ancora meno: sconto superlativo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Oppo

La politica di Oppo la conosciamo bene: lanciare ottimi prodotti a prezzi competitivi. Il Pad Air è una prova lampante di ciò. La buona notizia è che, al già basso costo di partenza, dobbiamo aggiungerci l’ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un prezzo incredibile, se si pensa a tutte le caratteristiche che questo device mobile porta in dote.

Parliamo di un tablet con display da 10,36 pollici. E ancora, processore Qualcomm Snapdragon 680, batteria da 7100mAh, sistema audio basato su Dolby Atmos, 4GB di RAM abbinata a una memoria da 64GB.

Oppo Pad Air

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oppo Pad Air: le caratteristiche tecniche

Un dispositivo leggerissimo realizzato con ottimi materiali, come la scocca posteriore resistente a graffi accidentali ed impronte. Il trattamento delle superfici OPPO Glow, caratteristico di OPPO, offre un look distintivo ed elegante che rimane privo di impronte. Il Pad Air monta il processore Snapdragon 680con un’elevata efficienza energetica, il che ti consente, oltre che di avere alte prestazioni, anche di beneficiarne in termini di durata della batteria. Il multitasking al lavoro non sarà un problema, così come il gaming o la visione di film e serie tv in streaming. La batteria da 7100 mAh offre una durata superlativa, fino a 15 ore di videochiamate ininterrotte o 12 ore di film.

Veniamo al display: con una risoluzione di 2000×1200 pixel, lo schermo da 10,36 pollici offre immagini cristalline e colori vivaci. Protegge anche gli occhi grazie al certificato Tüv Rheinland. Ottimo l’audio grazie al sistema basato su Dolby Atoms. Abbiamo poi detto che alla RAM da 4 GB si aggiunge una memoria da 64 GB. Infine, il comportato fotocamera: quella frontale ha una risoluzione da 5 Megapixel, quella posteriore da ‎8 Megapixel.

Oppo Pad Air: prezzo e offerte su Amazon

Uno sconto mai visto prima per questo Oppo Pad Air. Oggi lo trovi con uno sconto del 37% e il prezzo crolla a 189,99€. Un prezzo che puoi ulteriormente alleggerire grazie alla finanziaria Cofidis, che ti consente di pagarlo a rate. La consegna avviene in un paio di giorni. Insomma, un’occasione da non farsi scappare.

Oppo Pad Air