Oppo ha svelato, per ora solo in Cina, il nuovo Oppo Pad 3 Pro, tablet Android con una scheda tecnica molto simile a quella di OnePlus Pad 2

Fonte foto: Oppo

Oppo arricchisce la sua gamma di dispositivi Android con un nuovo tablet. Debutta in Cina, infatti, Oppo Pad 3 Pro. Si tratta di un modello molto simile al recente OnePlus Pad 2, disponibile anche in Europa dallo scorso mese di agosto, con un prezzo di 549 euro. Come il tablet di OnePlus, il nuovo modello di Oppo propone un ottimo chip, lo Snapdragon 8 Gen 3, a un prezzo particolarmente invitante.

Oppo Pad 3 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo Pad 3 Pro è dotato di un display IPS LCD da 12,1 pollici, con risoluzione di 3.000×2.120 pixel e refresh rate massimo di 144 Hz.

Il tablet è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, proposto in versione Leading Version, che viene abbinato a varie combinazioni di RAM LPDDR5x (8, 12 o 16 GB) e di storage UFS 4.0 (256 GB, 512 GB oppure 1 TB).

Sotto la scocca, inoltre, c’è spazio per una batteria da 9.510 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica da 33 W. Il comparto fotografico include, invece, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Il tablet può utilizzare la connettività Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4 ed ha una porta USB-C 3.2 Gen 1 a 5 Gbps oltre a quattro speaker stereo. Non c’è la possibilità di utilizzare la connettività 5G.

Il sistema operativo è ColorOS 14.1 basato su Android 14. Non ci sono informazioni sul numero di major update in arrivo ma il tablet dovrebbe ricevere almeno tre versioni di Android. La presenza del chip di Qualcomm, inoltre, garantirà la possibilità di sfruttare l’AI, con alcune funzionalità utilizzabili anche on device.

Le dimensioni sono pari a 268,7×195,1×6,5 mm, per un peso di 586 grammi. La scheda tecnica (oltre che il design) del tablet di Oppo è molto simile a quella del già citato OnePlus Pad 2, al netto di una ricarica più lenta (il tablet di OnePlus arriva a 67 W di potenza).

Oppo Pad 3 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet di Oppo arriva subito sul mercato cinese, nelle colorazioni Night Blue e Dawn Gold e con la possibilità di scegliere tra quattro diverse configurazioni. Ecco i prezzi di lancio del nuovo tablet:

8/256 GB – 3.299 Yuan (circa 430 euro)

12/256 GB – 3.599 Yuan (circa 505 euro)

16/512 GB – 3.999 Yuan (circa 520 euro)

16GB/1 TB – 4.499 Yuan (circa 585 euro)

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile commercializzazione del tablet in Europa dove, come detto in apertura, è già disponibile il tablet di OnePlus ad occupare quella che sarebbe la fascia di prezzo del nuovo modello Oppo (intorno ai 500-600 euro).