Oppo Reno 12 da oggi in Italia: quanto costa il nuovo medio gamma

I nuovi Oppo Reno12 e Reno12 Pro sono ufficialmente disponibili in Italia. Presenti anche le funzionalità AI che per la prima volta arrivano su un mid-range

Dopo l’uscita sul mercato orientale, i nuovi Oppo Reno12 (in foto) e Oppo Reno12 Pro sono ufficialmente disponibili in Italia. Molte le differenze rispetto ai modelli cinesi, a partire dal processore, che per entrambi i modelli diventa un MediaTek Dimensity 7300 Energy e dai tagli di memoria che vengono notevolmente ridotti a sole due versioni.

Non mancano, però, le innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con i device della serie Reno12 che aprono ufficialmente la strada a queste tecnologie che diventano ancora più centrali (anche sui mid-range), andando ad amplificare notevolmente le potenzialità di questi smartphone.

Oppo Reno12: scheda tecnica e prezzi

Oppo Reno12 ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh date variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.100 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7300 Energy con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con la funzione Virtual RAM, l’utente può ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Con questo smartphone Oppo porta ufficialmente molte nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale come Transcriber AI e Writer AI (disponibili al momento solo in inglese), che permettono all’utente di trascrivere le note vocali e lo aiutano con la scrittura di note testuali. Riepilogo AI consente di riassumere le pagine web mentre Lettura AI permette al device di leggere (con voce maschile o femminile) i vari siti visitati.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per le foto macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Anche in questo caso l’AI di Oppo fa la differenza e consente agli utenti di utilizzare diverse funzioni dedicate alla fotografia:

AI Studio , che consente di modificare le foto con effetti creativi, come quelli per i ritratti

, che consente di modificare le foto con effetti creativi, come quelli per i ritratti AI Eraser , che permette di rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto

, che permette di rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto AI Best Face , che aiuta l’utente a correggere le foto dove i soggetti hanno gli occhi chiusi

, che aiuta l’utente a correggere le foto dove i soggetti hanno gli occhi chiusi AI Clear Face , sviluppata per migliorare i volti dei soggetti nelle foto di gruppo

, sviluppata per migliorare i volti dei soggetti nelle foto di gruppo AI Smart Image Matting 2.0, per creare i propri stickers dalle foto.

Le opzioni di connettività comprendono 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, sensore a infrarossi, USB-C e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Inoltre con AI LinkBoost e AI BeaconLink, è possibile rendere più stabili le connessioni.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14, tre major update e quattro anni di patch di sicurezza.

Presente, infine, la certificazione IP65 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo Reno12 può già essere acquistato sul sito ufficiale di Oppo e su Amazon in due colorazioni; Astro Silver e Black Brown, al prezzo consigliato di 499,99 euro. Fino al 21 luglio acquistando sul sito ufficiale e utilizzando il codice RENO12-80 è possibile ottenere uno sconto di 80 euro sul totale.

Acquistando lo smartphone su Amazon, invece, fino al 15 luglio si possono ottenere 30 euro di credito Amazon spendibili per tutti i futuri acquisti sull’e-commerce.

Oppo Reno12 – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/256 GB

Oppo Reno12 Pro: scheda tecnica e prezzi

Oppo Reno12 Pro ha lo stesso schermo AMOLED da 6,7 pollici già visto sul modello base, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. Stavolta a protezione del display abbiamo un Corning Gorilla Glass Victus 2.

Identico anche il processore MediaTek Dimensity 7300 Energy con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Tornano anche su questo modello la Virtual RAM e le varie funzionalità AI appena illustrate per la versione base.

Tre le fotocamere in dotazione: la principale da 50 MP con OIS, una ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP. La fotocamera frontale sale a 50 MP.

Speculari all’altra versione le connessioni con il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C, gli infrarossi e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

Identica anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W. Il sistema operativo è anche stavolta Android 14 con ColorOS 14 di nuovo con tre major update e quattro anni di patch di sicurezza.

Infine, anche questo modello è certificato IP65 ed è anch’esso resistente alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Anche Oppo Reno12 Pro è già disponibile sul sito ufficiale di Oppo e su Amazon in due colorazioni: Nebula Black e Nebula Silver, al prezzo consigliato di 599,99 euro. Inoltre, sul sito ufficiale, utilizzando il codice RENO12Pro-100 è possibile ottenere uno sconto di 100 euro.

Oppo Reno12 Pro – MediaTek Dimensity 7300 Energy – Versione 12/512 GB