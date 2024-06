Oppo Reno11 F 5G, con l'offerta su Amazon è lo smartphone da acquistare

Oppo Reno11 F 5G è un device di fascia media, un prodotto concreto e molto resistente ottimo per le attività quotidiane e non solo. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: OPPO

Il mercato degli smartphone di fascia intermedia è denso di offerte piuttosto interessanti, ottime per chi vuole acquistare un device con una buona scheda tecnica pagandolo il giusto e senza arrivare alle cifre stratosferiche necessarie per un top di gamma.

Tuttavia, non sempre il rapporto qualità prezzo gioca a favore dei consumatori e, visti anche gli aumenti generalizzati che hanno colpito anche il settore dell’elettronica di consumo, non stupisce di vedere in commercio molti mid-range con prezzi pericolosamente vicini a quelli dei device di fascia superiore.

Per fortuna, però, su Amazon fare ottimi affari è ancora possibile e quotidianamente l’e-commerce propone tantissimi sconti da non sottovalutare, come ad esempio quello per l’Oppo Reno11 F 5G, il nuovo device dell’azienda cinese che può essere acquistato a meno di 300 euro.

Oppo Reno11 F 5G – MediaTek Dimensity 7050 – Versione 8/256 GB

Oppo Reno11 F 5G: scheda tecnica

Oppo Reno11 F 5G ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.100 nit. Sul display un vetro rinforzato Panda Glass.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione che l’utente può espandere fino a 2 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre con la funzione Virtual RAM è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna del dispositivo.

Tre le fotocamere a disposizione, con un sensore principale da 64 MP (f/1,7), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.0 e la promessa da parte di Oppo di 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza.

Presente, infine, la certificazione IP65 che attesta la resistenza dell’Oppo Reno11 F 5G alla polvere e ai getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Oppo Reno11 F 5G: l’offerta Amazon

Oppo Reno11 F 5G è un ottimo smartphone di fascia intermedia, un prodotto con una buona qualità costruttiva, che lo rende solido e pronto a durate nel tempo cosa garantita, tra l’altro, anche dagli aggiornamenti di sistema promessi da Oppo.

Oltre a questo, il chip in dotazione è in grado di garantire prestazioni più che interessanti, tenendo bassi i consumi, cosa davvero indispensabile su ogni medio gamma che si rispetti.

Il prezzo di listino è di 369,99 euro ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 299 euro (-19%, -70,99 euro) uno sconto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo smartphone.

Oppo Reno11 F 5G – MediaTek Dimensity 7050 – Versione 8/256 GB