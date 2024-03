Fonte foto: OPPO

OPPO ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo OPPO Reno11 F 5G. Si tratta di una nuova aggiunta all’offerta di smartphone per la fascia media del mercato da parte di OPPO. Il dispositivo entra subito in fase di pre-ordine, con un’interessante promozione lancio, in vista dell’arrivo nei negozi programmato per il prossimo mese di aprile.

OPPO Reno11 F 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo OPPO Reno11 F 5G è uno smartphone di fascia media basato sul chip MediaTek Dimensity 7050, realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di due core Cortex A78 da 2,6 GHz e due core Cortex A55 da 2 GHz, oltre che di GPU Mali-G68 MC4. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM (con possibilità di aggiungere altri 8 GB di RAM virtuale grazie alla funzione RAM Expansion, utilizzando la memoria di archiviazione) e 128/256 GB di storage UFS 3.1, espandibile tramite microSD.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con gli utenti che potranno sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (attenzione: il caricabatterie SUPERVOOC non è incluso in confezione) che riduce il tempo per una carica completa a 48 minuti (bastano 10 minuti per raggiungere il 30%, partendo da uno stato di batteria scarica).

Il comparto fotografico del nuovo smartphone di OPPO è composto da tre sensori posteriori. Il sensore principale è da 64 Megapixel, con apertura f/1.7. Ci sono poi un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il nuovo smartphone di OPPO è dotato di un display AMOLED, con foro per la fotocamera anteriore. Il pannello ha una diagonale di 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz ed è protetto da vetro Panda Glass. Sotto al display c’è il sensore di impronte digitali, per lo sblocco e l’autenticazione sicura (è possibile anche utilizzare il riconoscimento facciale 2D). A completare il comparto tecnico troviamo il chip NFC, la possibilità di sfruttare la connettività Dual SIM oltre al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14, personalizzato dalla ColorOS. Tra le funzioni dello smartphone c’è LinkBoost che, combinando la selezione della rete tramite AI e un nuovo design delle antenne, riesce a migliorare (secondo OPPO) del 100% la trasmissione del segnale, con una ricezione più potente del 58,5% (l’azienda non chiarisce qual è il parametro di paragone, però). Le dimensioni del dispositivo sono pari a 161,1×74,7×7,5 mm a fronte di un peso complessivo di 177 grammi.

OPPO Reno11 F 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO Reno11 F 5G arriva in Italia con un prezzo di 369,99 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (al momento, è l’unica versione disponibile dello smartphone) e con possibilità di scegliere tra due colorazioni (Palm Green e Ocean Blue).

Gli utenti possono preordinare lo smartphone tramite lo store ufficiale, ottenendo in regalo un bundle composto da OPPO Band 2, OPPO Enco Free 2i, il caricabatterie SUPERVOOC da 67 W e una cover. Le vendite partiranno dall’inizio del prossimo mese di aprile. Per chi acquisterà lo smartphone entro il 14 aprile, inoltre, c’è una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.