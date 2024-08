Fonte foto: Oppo

Oppo ha svelato un nuovo smartphone della serie A. Si tratta dell‘Oppo A3 5G, un modello di fascia medio-bassa per gli utenti alla ricerca di uno smartphone 5G con una buona dotazione tecnica e con un prezzo più accessibile rispetto alla maggior parte dei mid-range. Il dispositivo è stato presentato in India e potrebbe raggiungere altri mercati nel corso delle prossime settimane.

Oppo A3 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo A3 5G ha il chip MediaTek Dimensity 6300, svelato pochi mesi da MediaTek. Il chip in questione è realizzato con processo produttivo a 6 nm e include una CPU octa-core, con un cluster composto da due core Cortex-A76 da 2,4 GHz e un cluster da sei core Cortex-A55 da 2 G GHz. Lo smartphone affianca al chip anche 6 GB di memoria RAM LPDDR4X oltre che 128 GB di storage eMMC 5.1.

C’è poi un display IPS LCD con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione HD+ (720 x 1.604 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità massima di 1.000 nits. Lo smartphone ha una fotocamera posteriore da 50 Megapixel (c’è anche un secondo sensore, del quale però non sono stati comunicati i dettagli tecnici.) e una fotocamera frontale da 5 Megapixel. La registrazione dei video è limitato a 1080p (a 60 fps con la posteriore e 30 fps con l’anteriore).

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica SUPERVOOC da 45 W. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale ed include la connettività Dual SIM. Le dimensioni sono pari a 165,7 x 76 x 7,7 mm, per un peso di 187 grammi. Il nuovo modello di Oppo ha la certificazione MIL-STD-810H e può utilizzare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3. C’è anche il jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 14 con ColorOS 14.0.01 Non ci sono informazioni in merito al numero di major update che Oppo garantirà al suo nuovo modello.

Oppo A3 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A3 5G è già acquistabile in India. A disposizione degli utenti ci sono due colorazioni (Nebula Red e Ocean Blue) e un’unica configurazione di RAM e storage (6/128 GB). Il prezzo di listino è di 19.999 rupie (circa 215 euro) ma per il lancio è previsto uno sconto, che porta il prezzo a 15.999 rupie (circa 172 euro).

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a una commercializzazione internazionale del nuovo smartphone di Oppo che potrebbe arrivare a breve in altri mercati del sud est asiatico e, in futuro, anche in Europa. Il mese scorso, Oppo ha svelato un A3 5G anche in Cina. Questo smartphone, però, ha un pannello OLED e lo Snapdragon 695 e, per ora, resta un’esclusiva per il mercato cinese.