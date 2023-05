MediaTek Dimensity 7050 ufficiale: lo conosciamo già

MediaTek ha presentato ufficialmente il suo nuovo SoC MediaTek Dimensity 7050, destinato agli smartphone di fascia intermedia, che in realtà nuovo non è affatto. Si tratta, infatti, dello stesso identico progetto del Dimensity 1080 presentato lo scorso ottobre e utilizzato, tra gli altri, anche su Samsung Galaxy A34 e sul Redmi Note 12 Pro.

Un processore intermedio, dunque, che nei fatti è un rebrand del Dimensity 1080 senza alcuna modifica tecnica. La azienda, anche per questo, l’ha presentato quasi in sordina, evitando eventi in pompa magna e optando per un più sobrio inserimento sul sito ufficiale, all’interno della sezione dedicata ai suoi SoC per smartphone 5G, cioè appunto quelli della linea "Dimensity" (gli "Helio" sono chip 4G).

MediaTek Dimensity 7050: scheda tecnica

Il MediaTek Dimensity 7050 è realizzato con il processo produttivo di TSMC a 6 nanometri. Al suo interno ha due core Cortex-A78 a 2,6 GHz e sei core Cortex-A55 a 2 GHz. La GPU è una Arm Mali-G68 MC4, l’APU una MediaTek 550 mentre l’AI Accelerator è il MediaTek APU 3.0.

Questo processore supporta memorie RAM LPDDR5 con velocità fino a 6.400 Mbps e memorie per lo storage in standard UFS 3.1. Per la connettività vengono garantite le connessioni 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e tutte le classiche connessioni satellitari per la geolocalizzazione con GPS dual band, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, e NavIC.

Il Dimensity 7050 integra la tecnologia MediaTek MiraVision per il miglioramento della riproduzione dei video, e supporta schermi con risoluzione fino a Full HD+ a 120 Hz o 4K @60 fps. Disponibile anche la tecnologia Intelligent Refresh Rate Display proprietaria, che regola la frequenza di aggiornamento del display in base alla frequenza dei fotogrammi rilevata durante le sessioni di gaming, assicurando all’utente un’esperienza visiva fluida e dinamica.

Infine, per quanto riguarda le fotocamere, il nuovo chip di MediaTek supporta sensori fino a 200 MP e la registrazione di video fino a 4K a 30 fps.

Appare chiaro, dunque, che il Dimensity 7050 di MediaTek altro non è che un Dimensity 1080 con un altro nome e, proprio come il Dimensity 1080, ha caratteristiche tecniche adatte agli smartphone di fascia media 2023.

MediaTek Dimensity 7050, dove sarà utilizzato

Al momento, le uniche informazioni ufficiali sui futuri utilizzi del MediaTek Dimensity 7050 si limitano alla dotazione tecnica del Lava Agni 2 5G, uno smartphone ovviamente di fascia media destinato unicamente al mercato indiano. Per quanto riguarda, invece, l’arrivo del processore sul mercato europeo o su quello globale non ci sono ancora indicazioni specifiche, a parte il fatto che è già disponibile, ma col vecchio nome di Dimensity 1080, sul Samsung Galaxy A34 e sul Redmi Note 12 Pro.