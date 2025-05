Fonte foto: Oppo

Tra gli smartphone da tenere d’occhio sotto i 300 euro c’è anche l’ottimo OPPO Reno 12 FS 5G. Si tratta di un mid-range completo e in grado di offrire una dotazione di memoria al top oltre che una buona scheda tecnica. Con l’offerta in corso su Amazon, spuntando il coupon presente in pagina, è ora possibile acquistare il mid-range di OPPO con un prezzo scontato di 259 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato di seguito.

OPPO Reno 12 FS 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica di OPPO Reno 12 FS 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello può contare su di una luminosità di picco di 2.100 nits. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni elevate e consumi ridotti.

Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core, con due core Cortex A76 e sei core Cortex A55, e una GPU Mali-G57 MC2. Il SoC in questione garantisce anche la possibilità di utilizzare la connettività 5G.

OPPO Reno 12 FS 5G può contare su 12 GB di memoria RAM e su 512 GB di storage e include anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori.

La fotocamera principale è da 50 Megapixel, con OIS. A completare il sistema c’è un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM.

Tra le specifiche tecniche troviamo un sensore di impronte digitali, posizionato sotto al display, la certificazione IP64 e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di Color OS. Lo smartphone misura 163,1 x 75 x 7,8 mm per un peso di 187 grammi.

OPPO Reno 12 FS 5G: l’offerta di Amazon

Sfruttando la promo in corso su Amazon, che prevede l’utilizzo di un coupon da 30 euro da spuntare nella pagina del prodotto prima di aggiungere lo smartphone al carrello, è ora possibile acquistare OPPO Reno 12 FS 5G con un prezzo scontato di 259 euro e con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner seguente. La promo sarà valida solo per un breve periodo.

OPPO Reno 12 FS 5G – MediaTek Dimensity 6300 – 12/512 GB