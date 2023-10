Oral-B, lo spazzolino smart a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Molto più di un semplice spazzolino elettrico. L’Oral-B Genius X 20000N è progettato per aiutarti a migliorare la tua igiene orale, agendo direttamente sulla tua routine di pulizia. Merito di avanzate tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale che studiano le tue abitudini e le valutano.

Insomma, un vero e proprio "concentrato di tecnologia" a servizio della salute dei tuoi denti e delle tue gengive. Lo spazzolino smart del celebre marchio statunitense ti permette di ottenere risultati visibili in poco più di un mese, con una notevole riduzione della placca e gengive più sane. Il tutto a un prezzo eccezionale: l’Oral-B Genius X è una delle migliori offerte che troverete oggi su Amazon, con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico.

Oral-B Genius X

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oral-B Genius X caratteristiche e funzionalità

Come detto inizialmente, l’Oral-B Genius X 20000N è un vero e proprio concentrato di tecnologia racchiuso nel manico di uno spazzolino elettrico. Sfruttando vari sensori e gli algoritmi di intelligenza artificiale messi a punto dagli ingegneri statunitensi, ti aiuta a migliorare il modo in cui lavi i denti, così da ottenere risultati in pochi giorni.

Sfruttando diversi sensori presenti nel manico, il Genius X analizza la tua routine di pulizia, ne individua i punti di forza e i punti di debolezza e ti fornisce feedback in tempo reale sull’efficacia dei tuoi movimenti. In questo modo sarai in grado di correggere gli errori ed eviterai di danneggiare le gengive applicando una pressione eccessiva.

Non solo. Lo spazzolino elettrico smart di Oral-B ti mette a disposizione sei diverse modalità di spazzolamento visibili (Pulizia Quotidiana, Pro Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive e Nettalingua ), grazie alle quali ottenere migliori risultati in poco più di un mese di utilizzo . Ti basterà sceglierne una in base alle necessità e il gioco è fatto.

Sincronizzando lo spazzolino con lo smartphone grazie alla connettività Bluetooth, poi, potrai analizzare tutti i dati raccolti e valutare da te l’efficacia della pulizia giorno dopo giorno. Ti sarà sufficiente accedere all’app dedicata per vedere statistiche, informazioni e suggerimenti sul come migliorare ulteriormente la tua igiene orale.

Oral-B, prezzo stracciato per lo spazzolino smart: sconto e offerta

Un alleato impagabile disponibile, come detto inizialmente, a un prezzo a dir poco eccezionale. L’Oral-B Genius X è infatti acquistabile su Amazon con uno sconto sul prezzo di listino del 63%, al livello più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. In questo modo, lo spazzolino a intelligenza artificiale lo paghi meno di 85 euro, con un risparmio di quasi 150 euro.

Oral-B Genius X