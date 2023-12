Oral-B, sconto esagerato sullo spazzolino smart: mai così conveniente

Fonte foto: Amazon

Intelligenza artificiale a portata di… denti. Sembrerà incredibile, ma l’AI ha ormai "contaminato" anche il mondo degli spazzolini elettrici. Sono sempre di più i dispositivi che sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la tua routine quotidiana e aiutarti ad avere un sorriso smagliante.

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N ne è un esempio lampante. Grazie alle varie modalità di pulizia e alla capacità di apprendere – e migliorare – le nostre abitudini di spazzolamento, questo spazzolino ti permette di ottenere risultati migliori in poche settimane di utilizzo. E grazie allo sconto esagerato di oggi su Amazon, è disponibile a un prezzo mai visto in precedenza. Acquistandolo oggi risparmi decine e decine di euro sul listino.

Oral-B, spazzolino elettrico smart mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Un’offerta da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero, quella di oggi sull’Oral-B iO 5N. Lo spazzolino elettrico a intelligenza artificiale (vedremo tra poco in dettaglio cosa vuol dire esattamente) è disponibile con uno sconto del 63% sul listino. Il prezzo è letteralmente crollato: lo paghi 89,99 euro anziché 239,99 euro, con un risparmio di ben 150 euro rispetto al prezzo consigliato dallo storico marchio statunitense.

Amazon, inoltre, ha esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024, dandoti modo di restituirlo con tutta calma nel caso in cui il dispositivo non dovesse soddisfare le tue attese. Potrai quindi comrparlo come regalo di Natale ed eventualmente mandarlo indietro con la certezza di recuperare tutti i tuoi soldi.

Oral-B iO 5N caratteristiche e funzionalità

Diverse modalità di pulizia automatizzate e avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Questa l’accoppiata vincente dello spazzolino elettrico Oral-B iO 5N. Puoi infatti scegliere tra 5 differenti modalità di pulizia (Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante) per ottenere il risultato sperato in poco tempo. I risultati dell’azione dello spazzolino elettrico in offerta su Amazon saranno infatti visibili già dopo una settimana.

A questo vanno ad aggiungersi gli algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano la nostra routine di pulizia e ricavano i dati più importanti sulle nostre abitudini. Dopo aver sincronizzato lo spazzolino con lo smartphone, potrai consultare sull’app informazioni e dati che ti permetteranno di migliorare il modo con cui lavi i denti ogni giorno. Capirai facilmente quali sono gli errori che commetti e riuscirai ad avere denti più bianchi più in fretta.

Il sensore di pressione, invece, protegge le gengive dai danni procurati da uno strofinamento troppo aggressivo. Nel caso in cui stai applicando una pressione eccessiva, il sensore te lo segnalerà con un allarme visivo, in modo che tu possa correggere questo comportamento errato. Eviterai così inutili e pericolose lesioni all’interno della bocca.

