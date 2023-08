Oral-B, lo spazzolino smart è più conveniente che mai: prezzo crollato

Fonte foto: Amazon

Un aiuto in più per la tua igiene orale. Sempre più spesso, infatti, la tecnologia corre in tuo soccorso per garantirti un sorriso pià smagliante e denti e gengive più sane che mai. Sul mercato sono presenti spazzolini elettrici capaci di impiegare algoritmi smart che ti "guidano" nello spazzolamento dei tuoi denti.

Lo spazzolino Oral-b Smart 4 4500N ne è un esempio lampante. Sfruttando diverse tecnologie ti aiuta a migliorare il modo in cui ti lavi i denti e ottenere così risultati in pochissimo tempo. Non solo: i diversi sensori presenti nel manico sono utilizzati anche per migliorare la salute delle gengive, evitando che uno spazzolamento eccessivo possa danneggiarle. Un valido aiutante per la pulizia dei tuoi denti, insomma, disponibile su Amazon a un prezzo incredibile: grazie all’offerta top di oggi potrai risparmiare decine di euro sul prezzo di listino.

Oral-B Smart 4 4500N scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo spazzolino elettrico Smart 4 4500N utilizza diverse tecnologie per garantirti una pulizia profonda e duratura e una migliore igiene del cavo orale. Tutte le sue funzionalità sono pensate per far sì che i tuoi denti e le tue gengive siano più sane che mai.

I suoi algoritmi, infatti, analizzano in tempo reale il tuo stile di spazzolamento e ti forniscono consigli utili a migliorarlo. Sarà sufficiente sincronizzarlo con lo smartphone grazie al Bluetooth per perfezionare la tua routine di spazzolamento quotidiana e ottenere così risultati impossibili da raggiunge con lo spazzolino manuale. I risultati sono immediatamente visibili: in poche settimane sarai in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca e agirai direttamente sulle macchie superficiali dei denti, eliminandole.

Il sensore di pressione, invece, aiuta a proteggere le gengive dallo spazzolamento eccessivo. Nel caso in cui si stia applicando troppa forza mentre si spazzolano i denti, i sensori dello spazzolino Oral-b in offerta su Amazon ti avvisano che in questo modo potresti danneggiare le gengive con una leggera vibrazione. Un feedback in tempo reale che aiuta a migliorare la tua routine di pulizia e, al tempo stesso, evita che le gengive possano essere danneggiate.

Spazzolino smart al minimo storico: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, lo sconto odierno sullo spazzolino smart del produttore statunitense è di quelli da non lasciarsi scappare troppo facilmente. Lo spazzolino elettrico Oral-b Smart4 4500N CrossAction è infatti disponibile con uno sconto del 63% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Non è mai stato così conveniente come oggi: lo si paga 49,99 euro anziché 134,99 euro, con un risparmio-monstre di quasi 90 euro.

