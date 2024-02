Oral-B, lo spazzolino smart è più conveniente che mai: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un supporto smart per avere denti più bianchi in pochissime settimane. Sfruttando la sincronizzazione con lo smartphone e algoritmi di intelligenza artificiale, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart4 4500 Black Edition diventerà ben presto il tuo più fidato alleato per migliorare la tua igiene orale.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Quelle appena descritte, però, non sono che alcune delle funzionalità che lo spazzolino elettrico Oral-B ti mette a disposizione. Oltre ad avere denti più bianchi, avrai anche gengive più sane e protette. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: grazie all0 sconto top garantito oggi da Amazon, potrai acquistarlo a un prezzo stracciato e risparmiare decine di euro sul listino. Un’offerta da prendere al volo.

Oral-B Smart4 4500 Black Edition

Oral-B, offerta in scadenza sullo spazzolino elettrico: sconto e prezzo finale

Una promozione senza precedenti, quella disponibile sullo spazzolino elettrico dello storico marchio statunitense. L’Oral-B Smart4 4500 Black Edition è disponibile su Amazon con uno sconto del 51% sul listino, al prezzo più basso mai visto sulla piattaforma di commercio elettronico. Comprandolo adesso lo paghi 49,99 euro, con un risparmio di oltre 53 euro rispet

Se lo vuoi acquistare, però, ti devi affrettare. L’offerta a tempo, infatti, sta per scadere: al momento sono stati acquistati il 40% degli spazzolini in offerta e potrebbero terminare in pochissimo tempo.

Oral-B Smart4 4500 Black Editio

Oral-B Smart4 4500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’intelligenza artificiale è destinata a rendere più semplici gran parte delle nostre attività quotidiane. Anche lavarci i denti, e lo spazzolino Oral-B Smart4 4500 Black Edition ne è la prova diretta. Come accennato inizialmente, lo spazzolino del produttore statunitense sfrutta diversi algoritmi di AI per analizzare le nostre abitudini e fornirci indicazioni utili per avere denti più bianchi e gengive più sane.

Come? Sarà sufficiente sincronizzarlo con il nostro smartphone sfruttando la connessione Bluetooth, scaricare l’app Oral-B e attendere che i dati si sincronizzino. Dallo schermo del dispositivo potremmo ricavare informazioni utili a comprendere cosa non va nella nostra azione di spazzolamento e suggerimenti per migliorarla. Sarà sufficiente seguirli per ottenere risultati migliori con il minimo sforzo.

A questo si uniscono le varie modalità di spazzolamento preimpostate che possiamo selezionare per ottenere risultati mirati. Il sensore di pressione presente nel manico analizza poi la forza che impieghiamo per pulire i denti e ci avviserà con delle vibrazioni nel caso ne esercitassimo troppa. Questo permette di evitare di danneggiare le gengive, spazzolandole con vigore eccessivo.

Nella confenzione in offerta su Amazon, oltre allo spazzolino elettrico, troverai due testine CrossAction, una custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Professional Rigenera Smalto.

Oral-B Smart4 4500 Black Edition