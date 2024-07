Pagamenti contactless: arriva la nuova tecnologia

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

I pagamenti contactless non sono più una novità: sono disponibili già da alcuni anni, li abbiamo usati tutti durante la pandemia e, adesso, in molti continuano a usarli perché sono comodi e sicuri. In particolare è comodo pagare con lo smartphone, perché ci permette di non portarci dietro il portafoglio con le carte di pagamento.

Dietro a questa semplicità c’è una tecnologia ormai ben rodata: NFC, cioè Near Field Communication. Questa tecnologia migliora anno dopo anno e, nel prossimo futuro, ci permetterà di usare gli smartphone per fare altro, oltre che per pagare. E’ stato infatti annunciato il nuovo standard NFC Multi-Purpose.

NFC Multi-Purpose Tap: che vuol dire

NFC Forum, il consorzio di aziende che sta sviluppando la tecnologia NFC, ha pubblicato pochi giorni fa le prime informazioni su NFC Multi-Purpose Tap, cioè il “tap multi uso” tramite NFC.

In buona sostanza si tratta di usare la tecnologia NFC per trasferire altre informazioni, oltre a quelle relative al pagamento. Con NFC Multi-Purpose Tap, ad esempio, è possibile inserire nella transazione i dati personali dell’acquirente, come l’età, e bloccare la vendita di alcolici e tabacco ai minorenni (soprattutto tramite i distributori automatici).

Oppure è possibile applicare automaticamente sconti o collezionare punti fedeltà con gli acquisti, se tramite NFC si passano anche i dati che dimostrano che l’acquirente è iscritto ad un particolare programma di una catena di supermercati.

Sui mezzi pubblici, invece, è possibile usare lo smartphone per pagare i biglietti e seguire l’utente durante tutta la giornata. Così, ad esempio, se il biglietto giornaliero ha un numero massimo di corse incluse è possibile contare quante ne ha fatte realmente il viaggiatore.

NFC Multi-Purpose Tap: i dubbi sulla privacy

Uno dei grandi dubbi su tecnologie come la NFC Multi-Purpose Tap è quello relativo alla privacy: con questo sistema verranno trasmesse moltissime informazioni sull’utente, che non avrà modo di controllare facilmente cosa viene trasmesso.

I pagamenti con NFC hanno avuto successo perché sono immediati e semplici da capire: alla cassa ci mostrano il conto, noi tiriamo fuori il cellulare e paghiamo sapendo che le uniche informazioni che stiamo inviando sono quelle sul pagamento per un determinato acquisto.

Ma se un domani alla cassa ci verrà chiesto quali altre informazioni vogliamo trasmettere, allora verrà meno tutta l’immediatezza del gesto. E se non ce lo diranno sarà un grosso problema di privacy, che certamente causerà un blocco di questa tecnologia da parte delle Autorità di vigilanza sui dati personali in mezzo mondo.

NFC Multi-Purpose Tap: quando arriva

Tutti questi dubbi andranno sciolti prima di lanciare la versione definitiva della tecnologia NFC multi uso. Lo stesso NFC Forum lo sa benissimo, tanto che nel paper in cui presenta i primi dettagli di NFC Multi-Purpose Tap scrive anche che