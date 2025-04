Il "bacio" tra Luna e Marte è una delle congiunzioni celesti più attese dell'anno: andrà "in scena" il 5 aprile, ecco cosa sapere per vederla anche a occhio nudo

Fonte foto: 123RF

Si avvicina uno spettacolo astronomico da non perdere: la sera del 5 aprile 2025, il cielo offrirà una visione suggestiva: il “bacio” tra Luna e Marte. Sicuramente si dimostrerà un fenomeno capace di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi. Questo evento sarà visibile a occhio nudo e la presenza delle stelle Castore e Polluce, tra le più luminose della costellazione dei Gemelli, lo renderà ancora più magnetico.

Attesa una congiunzione celeste: come e quando vederla

Il termine “bacio” non è casuale: in astronomia, quando due corpi celesti appaiono molto vicini nel cielo, si parla di congiunzione. In questo caso, la Luna al Primo Quarto e il pianeta Marte si avvicineranno prospetticamente, creando l’illusione di sfiorarsi. Questo spettacolare allineamento potrà essere osservato guardando verso la costellazione dei Gemelli, dove il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso saranno protagonisti di un incontro ravvicinato. L’evento sarà ancora più incantevole se osservato in un luogo con cieli scuri e privi d’inquinamento luminoso, come una zona di campagna o una montagna.

L’orario ideale per ammirare la congiunzione Luna-Marte dovrebbe essere attorno alle 21:00 (ora italiana), quando i due astri appariranno ben visibili sopra l’orizzonte, verso est. L’assenza della luce del tramonto e la fase lunare parziale garantiranno un’ottima visibilità senza bisogno di strumenti particolari: basteranno i propri occhi per godere di tale evento astronomico, a patto che il meteo sia favorevole. Chi dispone di un piccolo telescopio o di un binocolo astronomico, in ogni caso, potrà apprezzare ulteriori dettagli, come la superficie lunare frastagliata e il colore rossastro di Marte, reso ancora più intenso dal contrasto con la luce della Luna.

Un cielo ricco di sorprese: le stelle Castore e Polluce

A rendere ancora più scenografico questo spettacolo celeste saranno Castore e Polluce, le due stelle più splendenti della costellazione dei Gemelli. Si tratta di astri particolarmente noti nella mitologia e nell’astronomia: Castore è, in realtà, un sistema multiplo di sei stelle, mentre Polluce è una gigante arancione, la più luminosa della costellazione.

L’incontro tra la Luna e Marte avverrà proprio nelle loro vicinanze, creando un suggestivo quadro cosmico che, di sicuro, farà la gioia degli astrofili e degli appassionati di osservazione del cielo. Osservare queste stelle durante la congiunzione di Luna e Marte permetterà di comprendere meglio la disposizione della costellazione, visibile per gran parte della notte.

Un aprile ricco di eventi astronomici

Questo “bacio celeste” arriva poco dopo un altro fenomeno degno di nota: la congiunzione Luna-Giove e l’occultazione delle Pleiadi da parte della Luna, previsti nei giorni precedenti. Aprile 2025, dunque, si conferma un mese ricco di occasioni per rivolgere lo sguardo verso il cielo e lasciarsi affascinare dai movimenti degli astri.

Per chi ama l’astronomia, o semplicemente desidera vivere un momento di pura meraviglia, il 5 aprile sarà una data da segnare sul calendario. Se il meteo sarà clemente, il bacio Luna-Marte dovrebbe rivelarsi come uno spettacolo indimenticabile, accessibile a tutti e visibile senza bisogno di strumenti. Non resta che prepararsi, scegliere un luogo lontano dalle luci cittadine e alzare lo sguardo per ammirare uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno.