Fonte foto: Samsung

Il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra si avvicina. Gli smartwatch della casa coreana, infatti, saranno svelati la prossima settimana, in occasione dell’evento Unpacked, che vedrà anche il debutto dei nuovi Galaxy Z e, probabilmente, qualche altra sorpresa da parte di Samsung.

In attesa dell’evento, però, Samsung ha annunciato il nuovo Exynos W1000. Si tratta del chip che l’azienda utilizzerà per i nuovi smartwatch, in sostituzione del precedente Exynos W930, utilizzato sui Galaxy Watch6, svelati da Samsung lo scorso anno.

Il nuovo Exynos W1000 è una delle novità più interessanti della gamma Exynos. Il chip, infatti, adotta il processo produttivo a 3 nm e propone un’architettura della CPU completamente differente rispetto alla generazione precedente, per garantire prestazioni nettamente superiori.

Exynos W1000: com’è fatto

Il nuovo Exynos W1000 è un SoC realizzato con processo produttivo a 3 nm, direttamente da Samsung. Il chip è dotato di una CPU composta da cinque core, con quattro core Cortex A55 da 1,5 GHz, per gestire le attività ordinarie, che richiedono una potenza di calcolo ridotta, e un core Cortex A78 da 1,6 GHz, a cui sarà affidata la gestione delle attività più impegnative.

Si tratta di una soluzione diversa rispetta a quella adottata dal predecessore Exynos W930, realizzato a 5 nm e dotato di una CPU dual core con core Cortex A55 da 1,4 GHz. Sulla carta, il chip offrirà un passo in avanti notevole in termini di prestazioni. Samsung sottolinea come il nuovo componente della gamma Exynos sarà più veloce nell’avviare app fino a 2,7 volte. Le prestazioni aumenteranno di 3,4 volte nelle attività single core e di 3,7 volte in quelle multi-core.

Le altre specifiche di Exynos W1000

Il nuovo chip integra anche la GPU Mali G68 MP2, in grado di supportare schermi con risoluzione fino a 960 x 540 pixel. Exynos W100, inoltre, viene abbinato a memorie RAM LPDDR5 e memorie di storage eMMC (i nuovi smartwatch di Samsung avranno, rispettivamente, 2 GB di RAM e 32 GB di storage).

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, Samsung evidenzia la possibilità di ottenere fino a 3 giorni di autonomia per gli smartwatch che utilizzeranno il chip. Sarà necessario, in ogni caso, valutare “sul campo” il comportamento del nuovo Exynos W1000 in questo senso, anche considerando le diverse modalità di utilizzo degli smartwatch che possono influenzare in modo significativo i consumi.

Il nuovo chip, naturalmente, permette l’uso delle reti 4G LTE (con una velocità fino a 150 Mbps) oltre che delle reti Wi-Fi 5. C’è anche la possibilità di utilizzare il Bluetooth LE, il chip NFC e i sistemi di rilevamento della posizione via satellite. Sono supportati anche gli schermi 2.5D con funzionalità Always On.