LG, lo smart TV crolla di prezzo: solo oggi costa la metà

Oramai ne troviamo almeno uno in ogni abitazione. Di che cosa stiamo parlando? Logicamente degli smart TV. In questi ultimi anni l’innovazione tecnologica ha completamente cambiato la faccia ai televisori, diventati sempre più il fulcro centrale dell’intrattenimento domestico. L’unica novità non riguarda solamente la possibilità di installare app, ma anche le dimensioni. Trovare TV con uno schermo compatto e che occupano poco spazio è diventato sempre più complicato e per questo motivo quando c’è uno smart TV da 32 pollici in offerta a un ottimo prezzo bisogna approfittarne subito.

Se stavate cercando proprio un televisore che rispondesse a queste caratteristiche, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile lo smart TV LG LQ63 da 32 pollici in offerta con uno sconto del 41% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di quasi 140 euro. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero, facendolo diventare il TV da acquistare oggi. Non fatevi scappare questa opportunità.

Smart TV LG 32 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Semplicemente una delle migliori promo che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce per uno smart TV. Infatti, su Amazon è disponibile il televisore LG da 32 pollici in offerta a un prezzo di soli 188,09 euro grazie allo sconto del 41%. Il risparmio netto è di quasi 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 37,62 euro al mese a tasso zero. Praticamente quanto un caffè al giorno.

La consegna dello smart TV è prevista nel giro di qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai a disposizione un mese di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo potrebbe scadere nel giro di qualche ora.

Smart TV LG 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Un televisore che risponde perfettamente alle tue richieste. Il TV LG della serie LQ63 che troviamo oggi in offerta è dotato di uno schermo da 32 pollici con risoluzione Full HD, una caratteristica che non si trova solitamente su televisori con dimensioni così compatte. La qualità delle immagini è molto elevata anche grazie alla presenza del processore α5 Gen 5 che sfruttal’intelligenza artificiale per rendere i colori più realistici e i contrasti più naturali.

Il punto forte dello smart TV, però, resta il sistema di intrattenimento. A bordo è presente il sistema operativo webOS, una garanzia quando si tratta di televisori, e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ma non solo, puoi utilizzare anche l’assistente ThinQ AI per un’esperienza ancora più smart che ti fornisce anche dei suggerimenti su cosa vedere la sera tra film e serie TV.

Per gli appassionati dello sport, c’è un’utilissima funzione che ti avvisa quando la partita della tua squadra del cuore sta per iniziare e ti tiene aggiornato anche sulle ultime notizie e sui risultati in tempo reale. Il TV è perfetto anche da mettere nella cameretta dei tuoi fili: grazie alla funzione Game Optimizer puoi giocare al tuo videogame preferito con una qualità grafica elevatissima.

