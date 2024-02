Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il mercato illegale degli animali non ha freni e limiti. Diffuso in tutto il mondo, è in grado da solo di mettere a rischio intere specie. Uno degli animali maggiormente in pericolo è il pangolino, la cui pelle è considerata pregiata. Vanta dei tratti biologici unici nel mondo animale, il che lo rende una preda molto ghiotta per chi è senza scrupoli.

Le caratteristiche del pangolino

Per quanto possa sembrare incredibile, considerando come alcuni non abbiano mai sentito parlare di questo mammifero, il pangolino è uno degli animali più trafficati nei mercati illegali al mondo. Per quanto l’aspetto possa risultare simile, considerando la pelle che entrambi vantano, non si tratta di una tipologia di armadillo.

Parliamo degli unici animali al mondo a far parte della famiglia dei folidoti. Oltre alla somiglianza con il già citato armadillo, è alquanto simile anche al formichiere. Ha però delle squame che ne avvolgono tutto il corpo. Queste sono formate da cheratina, una proteina che possiamo trovare anche nelle nostre unghie.

Nel corso degli ultimi anni si è in realtà parlato spesso del pangolino, considerando come sia stato analizzato il suo ruolo nella pandemia di Covid-19. Si fa riferimento a uno studio pubblicato sull’International Journal of Molecular Science del 2022. Questo animale come ospite intermedio nella catena di contagi, che ha poi portato il contagio fino all’uomo.

In totale al mondo esistono otto specie di pangolini. Vivono tutte in aree differenti dell’Asia meridionale e dell’Africa subsahariana. Generalmente parlando, la sua lunghezza non supera il metro, anche se ciò può variare. In merito ai volumi, invece, i tipi più piccoli sono delle dimensioni di un gatto. I più grandi, invece, raggiungono invece la soglia di un cane di media taglia.

Per quanto riguarda le scaglie, gli esemplari con la corazza più fitta ne hanno circa mille intorno al corpo. A ciò si aggiungono, tra le caratteristiche principali, artigli molto pronunciati, muso allungato e una lingua in grado di infilarsi nelle cavità del terreno.

Rischio estinzione per il pangolino

Si sta consumando una vera e propria strage di pangolini in tutto il mondo. I numeri pubblicati dal National Geographic fanno orrore. Tra il 2006 e il 2015, infatti, si stima che globalmente siano stati strappati dal proprio habitat e commerciati illegalmente circa 1.2 milioni di esemplari. Una volta catturati, i pangolini vengono destinati a differenti tipologie di mercato.

Le pelli sono particolarmente pregiate, con riferimento soprattutto alle scaglie. Queste vengono infatti usate per confezionare prodotti di lusso. I corpi, invece, vengono sfruttati per utilizzi nella medicina tradizionale. Guardando alla medicina cinese, ad esempio, i prodotti a base di questo mammifero sono in grado di curare le convulsioni, così come i disordini di vario genere connessi allo stomaco. Lo stesso dicasi per i dolori mestruali.

Si tratta di una lunga tradizione tramandata, che non ha alcuna base scientifica ufficiale. A tutto ciò si aggiungono i riti religiosi, così come quelli laici, che mirano a migliorare la fortuna negli affari. Stando ai dati forniti, i principali mercati per questo tipo di carni sono la Cina e il Vietnam.