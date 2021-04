Panic: tutto sulla nuova serie young adult di Amazon

Panic è la nuova serie tv in arrivo su Amazon Prime Video, che parla ad un pubblico giovane e appassionato di crimini e misteri. Lo show appartiene a un genere molto in voga negli ultimi anni: parliamo dello young adult, che, come dice la parola stessa, si rivolge ad un pubblico in particolare.

Infatti, questo tipo di contenuto, che va dal film, al libro e alla serie tv è appunto diretto ai giovani adulti, in una parola gli adolescenti. E qual è la differenza rispetto ai famosi teen drama? Anche in questo caso si parla di "giovani adulti" e adolescenti, ma la trama è appunto maggiormente incentrata su problemi, emozioni e dinamiche caratterizzano questa età. Un young adult invece ha altri ingredienti importanti. Panic è prima di tutto una serie thriller, ispirata all’omonimo romanzo scritto da Lauren Oliver, che ha curato anche la serie tv. I protagonisti sono dei giovani che partecipano a una serie di sfide a eliminazione, in modo da sfuggire alla loro vita opprimente. La serie è un susseguirsi di emozioni e adrenalina. Ecco la trama e il cast.

Trama Panic: di cosa parla la serie tv

La storia di Panic è ambientata in un piccolo villaggio del Texas dove ogni anno i neodiplomati si sfidano tra loro. L’obiettivo è fuggire dalla loro situazione e quindi migliorare la loro esistenza: i ragazzi devono lanciarsi da una scogliera e chi riesce vince un’enorme cifra in denaro. Nell’anno del racconto le regole sono cambiate e tutto diventa più pericoloso. Infatti, i partecipanti devono affrontare le loro paure più grandi e nascoste. Nella serie non mancano i toni thriller e drammatici.

Panic: il cast

Gli attori che vedremo in Panic sono molto giovani e quindi ancora poco conosciuti al grande pubblico. Ecco il cast:

Olivia Welch è Heather Nill

Mike Faist è Dodge Mason

Jessica Sula è Natalie Williams

Camron Jones è Bishop Mason

Ray Nicholson è Ray Hall

Enrique Murciano è lo sceriffo Cortez

Questi sono gli attori e i relativi personaggi che vedremo, nella serie tv. Alcuni sono più conosciuti rispetto ad altri. Per esempio, Jessica Sula ha già recitato nel film thriller Split e tante serie tra cui degli episodi di Lucifer, ma anche Skins e Scream. Occhi puntati anche su Ray Nicholson, che con quel cognome non passa certo inosservato: è infatti il figlio del grande attore Jack Nicholson. Infine, Enrique Murciano ha già una bella carriera alle spalle: ha lavorato in NCIS, The Blacklist, The Saint e tante altre.

Uscita serie tv Panic

Panic è composta da 10 episodi di circa un’ora ciascuno. La serie Amazon Original debutterà in oltre 240 Paesi. Come detto, è scritta, creata e prodotta da Lauren Oliver, la scrittrice dell’omonimo bestseller. Insieme a lei hanno collaborato anche Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Adam Schroeder. Lynley Bird e Alyssa Altman sono co-executive producers.

La serie tv uscirà su Amazon Prime Video il 28 maggio 2021.