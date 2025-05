Fonte foto: Shutterstock

Roku, piattaforma di streaming che permette di accedere a servizi come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e molti altri direttamente sul proprio televisore, ha recentemente chiarito i dubbi sorti intorno alla presenza di annunci quando si mette in pausa la visualizzazione di un contenuto. Negli ultimi giorni, infatti, diversi utenti e testate del settore hanno pensato si trattasse di un nuovo tipo di ads appena introdotto da Roku durante lo streaming su ogni app e dispositivo collegato. La piattaforma è però intervenuta per fare chiarezza su questo punto, oltre che sul problema riscontrato nella visualizzazione di contenuti in HDR.

Roku, cosa sono le pubblicità visualizzate se si mette in pausa

Roku lavora già da tempo sull’inserimento di annunci nelle schermate di pausa e tale funzionalità sta effettivamente venendo distribuita agli utenti. Negli scorsi giorni, nei forum di Roku e su Reddit, diverse persone hanno raccontato di aver notato questo cambiamento su dispositivi di vario tipo, come Roku Ultra e Streambar Pro.

Diego Phillips, responsabile delle comunicazioni pubblicitarie di Roku, ha dichiarato alla testata ZDNET che gli annunci che compaiono nelle schermate di pausa (che vengono visualizzati quando si mette in pausa il contenuto, appunto, e occupano circa il 25-30% dello schermo) esistono già da qualche tempo, ma riguardano solo Roku Channel e i contenuti riprodotti all’interno di quell’app.

Gli “Annunci nella pausa” di Roku non verrebbero quindi ancora mostrati sopra agli ingressi HDMI o ai contenuti provenienti da varie app. L’azienda non ha rilasciato commenti in merito a una segnalazione sul suo forum riguardo agli annunci in pausa presenti su “tutte le app”: il commento però appare per il momento isolato. In sintesi, Roku afferma di non aver ancora implementato gli “Annunci in Pausa” al di fuori dei propri contenuti.

Lo scopo di questo tipo di annunci visualizzati quando si preme il tasto pausa è fornire un contenuto pubblicitario, ma senza interrompere lo streaming bruscamente o comunque contro la volontà dell’utente stesso. Si tratta tra l’altro di un tipo di annuncio già testato o implementato anche da altre piattaforme di streaming.

Contenuti HDR sbiaditi: si lavora alla soluzione

Altri utenti hanno inoltre segnalato un problema con i contenuti HDR sulla piattaforma Roku. I contenuti Disney+ in HDR, infatti, appaiono “sbiaditi” e de-saturati. L’azienda ha confermato di essere a conoscenza di questo malfunzionamento e di essere al lavoro per indagarne cause e soluzioni, lasciando intendere che la problematica sia sorta in seguito all’ultimo aggiornamento.

Roku testa nuovi contenuti pubblicitari e annunci

Non è un segreto che Roku da tempo lavori sull’inserimento di annunci e contenuti pubblicitari sulla piattaforma. L’azienda, ad esempio, ha recentemente testato annunci skippabili che appaiono quando la TV viene accesa.

Un report di ArsTechnica di alcune settimane fa, invece, sostiene che Roku abbia brevettato una tecnologia che permetterebbe di mostrare annunci su qualsiasi dispositivo collegato tramite HDMI, inclusi console per videogiochi, decoder via cavo e lettori DVD.

Non ci sono conferme ufficiali a oggi che Roku stia per lanciare una di queste novità a breve, o che abbia davvero intenzione di farlo.