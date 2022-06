Paramount+ arriva in Italia: cosa trasmette

Domani, 22 giugno, Paramount+ debutterà in Irlanda e Regno Unito, mentre a settembre aprirà i battenti in Italia e, a dicembre, anche in Germania, Svizzera, Austria e Francia. E’ questa la "roadmap" ufficiale per il nuovo servizio in streaming in abbonamento di Paramount, ormai ufficiale e non più frutto di rumor e indiscrezioni.

Insieme alla piattaforma, come dice il claim della stessa Paramount che gioca con il suo storico logo, arriva "una montagna di contenuti": circa 8.000 ore di catalogo al debutto, compresi franchise "pesanti" come Star Trek, Paw Patrol, SpongeBob, MTV Shores e South Park. In più, differenziati per singolo Paese, ci saranno i contenuti locali: in Italia, ad esempio, sono in arrivo "Circeo", "14 giorni", "Corpo libero" e, in seguito, anche "Miss Fallaci". Paramount+, lo ricordiamo, è la faccia premium a pagamento della stessa medaglia di Pluto TV, che è invece gratis e con pubblicità, il tutto sotto l’ala del gigante Paramount Global, ex ViacomCBS.

Paramount+: i contenuti

Paramount+ è il servizio di streaming in abbonamento di Paramount, che offre contenuti per un pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio offre un vasto catalogo di serie originali, programmi di successo e film famosi. Tra i marchi appartenenti al gruppo ci sono Showtime, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel.

Poi ci sono i contenuti locali, che variano da Paese a Paese ma che, in alcuni casi, possono anche varcare le frontiere del Paese in cui sono stati realizzati. Oltre a quelli italiani, che chiaramente vedremo anche in Italia, per il mercato UK sono stati annunciati anche altri contenuti locali (che potrebbero quindi arrivare anche da noi):

Mask Marie Antoniette Serial Killer (Francia)

A Thin Line (Germania)

The Sheikh (Germania)

Sinaloa’s First Lady (Messico)

One Must Die (Messico)

Paramount+ e Sky

Già da alcuni anni, prima che Paramount+ venisse ideato, la casa madre Paramount aveva stretto accordi locali di distribuzione per alcuni contenuti. In Francia con Canal+, in Italia con Sky.

L’accordo italiano con Sky è ancora valido e, anzi, è stato rafforzato: Paramount+, sarà per questo disponibile come app per Sky Q e offerta gratuitamente a chi è già abbonato a Sky Cinema. Tuttavia, a differenza di quanto si era inizialmente ipotizzato, non sarà un accordo esclusivo.