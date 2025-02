The Forgotten Realms, Netflix punta sulla serie ispirata a D&D

Fonte foto: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

C’è anche il regista e produttore di Stranger Thing Shawn Levy dietro The Forgotten Realms, la nuova serie tv live-action di Netflix che vuole riadattare per il piccolo schermo il popolare gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons, noto anche come D&D. La notizia è stata anticipata in esclusiva in questi giorni da Deadline, testata statunitense solitamente molto affidabile su questo genere di retroscena. Secondo Deadline, Netflix e Levy starebbero già collaborando per la realizzazione di questa novità insieme ad Hasbro Entertainment e allo sceneggiatore Drew Crevello (noto per WeCrashed).

La serie tv Netflix su Dungeons & Dragons

Creato da Gary Gygax e Dave Arneson e pubblicato per la prima volta nel 1974, Dungeons & Dragons è uno dei più diffusi e noti giochi di ruolo fantasy e raccoglie milioni di giocatori in tutto il mondo. Nel corso dei decenni il gioco originario è stato arricchito da revisioni, linee narrative inedite, nuovi manuali e nuove ambientazioni.

Tra queste ultime, sono considerate molto importanti il ciclo Dragonlance (scritto principalmente da Margaret Weis e Tracy Hickman, e diventato anche una serie di romanzi di successo) e i Forgotten Realms di Ed Greenwood, che sono invece stati pubblicati a partire dalla fine degli anni Ottanta e resi nella versione italiana come Reami Perduti o Reami Dimenticati.

La nuova serie tv Netflix The Forgotten Realms, come suggerisce il titolo, si ispirerà proprio alle ambientazioni create da Greenwood, nelle quali si muovono gnomi, nani, elfi, umani, draghi e alcuni dei personaggi più famosi del gioco di ruolo.

A live-action ‘Dungeons & Dragons’ series ‘THE FORGOTTEN REALMS’ is in the works at Netflix. Shawn Levy is producing the series. (Source: Deadline) pic.twitter.com/46n3puvfpT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 13, 2025

Serie tv su D&D: dopo Paramount+, ci prova Netflix

Una serie tv live action su D&D è stata in fase di sviluppo a Paramount+ un paio di anni fa. Il progetto coinvolgeva il regista Rawson Marshall Thurber, lo sceneggiatore Drew Crevello ed Entertainment One in qualità di produttore. L’idea si è poi arenata anche a causa di alcuni cambiamenti di strategia interni a Paramount Global.

Drew Crevello ha dunque preso in mano le redini del progetto con Hasbro Entertainment, sviluppando un nuovo concept che è stato proposto e accettato da Netflix. Levy è in seguito salito a bordo come produttore. La speranza è che questa nuova collaborazione possa portare a qualche risultato più concreto rispetto al precedente tentativo.

È ancora molto presto per conoscere qualunque dettaglio sulla trama, i personaggi, il cast e i tempi di realizzazione di The Forgotten Realms: il primo passaggio sarà vedere se effettivamente la produzione di questa nuova serie tv riceverà il semaforo verde.

Film e serie tv su Dungeons & Dragons

Su Netflix si trova già il film del 2023 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con nel cast Chris Pine, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page: anche questo adattamento cinematografico è ambientato nell’universo dei Forgotten Realms.

Su Prime Video dal 2022 c’è invece la serie animata The Legend of Vox Machina, che è ispirata alla campagna streaming del gioco di ruolo Dungeons & Dragons di Critical Role.