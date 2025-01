Vita da Carlo, chi c'è nel cast della nuova stagione

Fonte foto: Gianfilippo De Rossi/Amazon

Ironica, divertente e imprevedibile, la serie tv Vita da Carlo tornerà con una nuova stagione su Paramount+. Carlo Verdone è già tornato sul set nei panni di sé stesso: le riprese sono infatti iniziate da alcune settimane e più recentemente è stato proprio l’attore protagonista, tramite un video, ad anticipare al pubblico alcune novità dei prossimi episodi. La terza stagione è uscita sulla piattaforma di streaming lo scorso novembre. Nella quarta, come ha annunciato dallo stesso Verdone, riappariranno alcuni volti già noti al pubblico, ma ci saranno anche delle interessanti new entry.

Vita da Carlo 4, novità e anticipazioni

Nella terza stagione di Vita da Carlo, disponibile su Paramount+ (che è uno dei Prime Video Channel), Verdone è conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo. «L’idea di Sanremo? È venuta agli sceneggiatori per il principio, in parte vero, che quanto più sono in difficoltà più rendo», ha detto Verdone alla Festa del Cinema di Roma, così come riportato da Ansa.

Per adesso non ci sono grandi anticipazioni sulla trama della quarta stagione, ma certamente si continuerà a mettere in scena la vita privata e professionale dell’attore romano, sempre tenendosi in equilibrio tra finzione e realtà.

Verdone sarà alla regia della quarta stagione, come già accaduto nelle precedenti, insieme a Valerio Vestoso.

"Ho dimenticato che ci fosse una macchina da presa di fronte. Sono io. Recitavo come se non ci fosse nessuno. Sono io in tutto." Carlo Verdone con la nuova stagione di 'Vita da Carlo' disponibile dal 16 novembre su @ParamountPlusIT a #CTCF pic.twitter.com/XEGexpvN7d — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 3, 2024

Il cast di Vita da Carlo 4: chi c’è di nuovo

Quello che è già stato anticipato, invece, è il ricco cast della quarta stagione di Vita da Carlo. Sono tornati sul set insieme a Verdone i già noti Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Claudia Potenza, Maria Paiato e Sergio Rubini, che avrà un ruolo più consistente.

Le guest star della stagione 4 saranno Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

Ma la lista di interpreti non finisce qui: nel cast dei nuovi episodi figurano anche, tra numerosi altri, Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D’Agata, Giada Benedetti, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Anna Pons Fendi e Giacomo Stallone.

Questo il video con cui Carlo Verdone ha anticipato al pubblico alcuni nomi del cast dei prossimi episodi.

Quando esce Vita da Carlo 4

Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Vita da Carlo è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti. Verdone ha anche scritto gli episodi insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

Vita da Carlo 4 uscirà prossimamente su Paramount+, ma la data esatta non è ancora stata annunciata. La produzione della stagione 4 è iniziata a metà novembre 2024 e le riprese sono in corso.