Passione horror: tutto sulla serie Red Rose

Amanti del genere horror, a raccolta: c’è un nuovo titolo arrivato da pochissimo su Netflix che promette di far saltare sulla sedia gli spettatori. Si tratta di Red Rose, serie horror teen britannica. Creata da Michael e Paul Clarkson, alias i gemelli Clarkson, la serie è andata in onda nell’agosto 2022 sulla BBC e solo in seguito, il 15 febbraio scorso, è stata messa a disposizione per lo streaming su Netflix. I protagonisti sono degli adolescenti che devono sopravvivere alle richieste letali di una app per smartphone.

La trama di Red Rose

La serie Red Rose, la cui visione è consigliata a chi ha più di 13 anni, è un thriller psicologico-horror ambientato a Bolton, in Inghilterra, durante l’estate. I creatori e sceneggiatori, ovvero i gemelli Clarkson, hanno già messo in passato la firma su titoli come The Haunting of Bly Manor.

Gli adolescenti protagonisti della storia hanno appena finito le superiori e trascorrono le settimane estive come tutti i loro coetanei, tra feste, litigi e avventure. Tra questi c’è Rochelle, detta Roch, una ragazza che proviene da una famiglia disagiata e che vive un momento di crisi, anche perché sua madre è una figura assente e la sua migliore amica inizia una relazione con un ragazzo che piace a entrambe.

Roch scarica una strana app chiamata Red Rose: la promessa era di guadagnare dei soldi; invece, finisce vittima di un gioco sadico che, manipolandola e isolandola, la getta in un tunnel di persecuzioni, ricatti e minacce. Anche i compagni di Roch finiscono presto vittime di questa app, trovandosi costretti a eseguire le richieste che la piattaforma digitale avanza di volta in volta. Non c’è modo di sottrarsi al "gioco", se non forse rinunciando definitivamente allo smartphone: apparentemente l’app riesce a rintracciarli e a sorvegliarli anche quando si allontanano da Bolton.

Il cast di Red Rose

La protagonista Roch è interpretata dall’attrice Isis Hainsworth, che in passato ha recitato in Metal Lords. Nel cast di Red Rose ci sono anche Amelia Clarkson, Natalie Blair, Harry Redding, Ali Khan, Ellis Howard e Ashna Rabheru.

Altri interpreti della serie sono Adam Nagaitis (già nel cast di The Terror), Natalie Gavin, Samuel Anderson, Hannah Griffiths, Silvie Furneaux e Ruaridh Mollica.

Red Rose in streaming

La serie, composta da otto episodi, è già disponibile su Netflix. La regia è di Ramon Salazar (i primi due episodi), Henry Blake (episodi 3, 4 e 5) e Lisa Siwe (episodi 6, 7 e 8). Al momento non è noto se ci sarà una seconda stagione, anche perché il finale della prima stagione, sebbene rimangano delle questioni che possono essere ancora approfondire, chiude di fatto la storia rivelandone la struttura circolare.