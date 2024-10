La patente a punti è obbligatoria per le imprese edilizie: ecco come inviare l’autocertificazione e cosa succede dal 1° novembre 2024

Fonte foto: Shutterstock

La patente a punti è il nuovo importante strumento riservato alle imprese edilizie previsto dal D.L. 19/2024. Si tratta di un vero e proprio certificato obbligatorio per le aziende del settore, inclusi i lavoratori autonomi, e mira a garantire la legalità e migliorare la gestione della sicurezza nei cantieri.

Per ottenere la patente a punti occorre avere specifici requisiti ed effettuare la richiesta online sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tra i requisiti obbligatori spicca la formazione in materia di sicurezza ai lavoratori, in modo che siano adeguatamente preparati a operare senza rischi. Il portale per richiedere la patente a punti è attivo dal 1° ottobre 2024, tuttavia è stato concesso alle imprese un periodo transitorio per prepararsi. Durante il mese di ottobre è possibile, infatti, compilare un’autocertificazione da inviare via PEC all’INL, dove si dichiara di avere i requisiti richiesti dalla normativa. Vediamo nello specifico cos’è la patente a punti, come inviare l’autocertificazione via PEC e cosa succede dopo il 31 ottobre 2024.

Cos’è la patente a punti per l’edilizia

La patente a punti per le imprese del settore edile, inclusi i lavoratori autonomi, è un certificato obbligatorio per operare nei cantieri mobili o temporanei. Questo strumento è introdotto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024).

Attenzione non tutte le attività hanno l’obbligo di ottenere la patente: sono esentati coloro che forniscono esclusivamente prestazioni intellettuali o materiali senza attività di cantiere, per esempio un architetto che effettua una semplice consulenza.

La richiesta della patente avviene online attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere inviata dal rappresentante legale dell’impresa o dal professionista autonomo.

Le imprese che ottengono la patente hanno inizialmente 30 crediti a disposizione; tuttavia, per operare ne bastano 15 e si può arrivare a un massimo di 100 crediti grazie all’adozione di misure aggiuntive per la sicurezza, come investimenti in formazione e standard contrattuali certificati. Esistono diversi modi per ottenere punti nel corso degli anni, però perderli è altrettanto semplice: per esempio, se la domanda contiene dichiarazioni false, la patente può essere revocata definitivamente e si può richiedere solo dopo 12 mesi.

Insomma, prima di effettuare la domanda occorre prepararsi adeguatamente ed essere sicuri di avere tutti i requisiti. Per aiutare le imprese il Governo ha stabilito un periodo transitorio entro cui le aziende possono inviare un’autocertificazione e continuare così a operare in cantiere.

Come inviare l’autocertificazione via PEC

L’autocertificazione si può inviare fino al 31 ottobre 2024 tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo di posta certificata dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

I dettagli sono inseriti nella Circolare n.4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mentre nel sito ufficiale di INL è reperibile tutto il materiale informativo e soprattutto il modulo ufficiale da compilare e inviare per presentare la dichiarazione sostitutiva unica.

Questo documento certifica il possesso dei requisiti stilati all’interno dell’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e nel D.M. n.132/2024 de 18 settembre 2024.

Tra i requisiti necessari per avere la patente a punti edilizia troviamo:

rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri e possesso del Documento di Valutazione dei Rischi

adeguata formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal Decreto

in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal Decreto assenza di gravi infrazioni legate alla sicurezza

iscrizione alla Camera di Commercio

possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Infine, è importante sapere che l’autocertificazione si può inviare solo se si è anche avviata la procedura di richiesta della patente a punti sul sito ufficiale dell’Ispettorato.

Patente a punti edilizia: cosa cambia dal 1° novembre 2024

Dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione non avrà più efficacia o meglio sarà accettata ma potranno operare solo coloro che hanno avviato la procedura ufficiale tramite l’Ispettorato. Quindi se non è ancora arrivata la patente a punti ma comunque si è inviata la richiesta si può ancora operare in cantiere.

Per questo motivo, in concomitanza con l’invio dell’autocertificazione è cruciale anche effettuare la procedura ufficiale online.

Per inviare l’autocertificazione per la patente a punti è possibile affidarsi a Libero Mail PEC, il servizio che permette di gestire in modo legale, sicuro e veloce i messaggi di posta certificata e avere a disposizione un sistema su misura, grazie all’esistenza di due piani di abbonamento: PEC Family, con 1 GB di spazio, riservata ai privati al costo di 14,99 € all’anno (IVA inclusa), e PEC Unlimited, ideale per chi ha esigenze più elevate, perciò anche le imprese che hanno bisogno di inviare l’autocertificazione per la patente a punti, che garantisce uno spazio illimitato a 30 € all’anno + IVA.

Il collaborazione con Libero Mail PEC