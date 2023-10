Perché si parla della nuova serie con Emma Stone

Fonte foto: Paramount/X

Ci sono varie ragioni per cui una nuova serie tv solletica la curiosità del pubblico: un cast stellare, una produzione particolarmente degna di nota, magari l’intenzione di adattare sul piccolo schermo un’opera che, in altra forma, è già nel cuore dei fan. Altre volte il merito è soprattutto della trama bizzarra e insolita, almeno sulla carta. Sembra proprio questo il caso di The Curse, nuova serie comedy prodotta da A24 con Emma Stone e Nathan Fielder nel ruolo dei protagonisti. Dopo la presentazione in anteprima al 61esimo New York Film Festival a ottobre, The Curse arriverà in streaming su Paramount+ fra poche settimane.

La trama di The Curse

Creata da Nathan Fielder e Benny Safdie, The Curse, stando alla descrizione ufficiale di Paramount+, «esplora le inevitabili questioni americane di razza, classe e capitale attraverso una lente comica».

I protagonisti sono Asher e Whitney Siegel, una coppia sposata che si occupa di ristrutturazioni e che conduce un programma dedicato a casa e giardinaggio sul canale HGTV: di base, convertono le abitazioni dei residenti in difficoltà in “case ecologiche”. Il primo trailer della serie, distribuito di recente, mostra appunto la coppia durante le riprese di una puntata di questo show. Sebbene la situazione mostrata sia apparentemente innocua, il trailer vuole evidentemente restituire agli spettatori una sensazione vagamente disturbante e di minaccia.

In effetti il programma televisivo di cui sono ospiti è abbastanza problematico, anche per via del passato del produttore Dougie Schecter. Inoltre Asher e Whitney cercano di avere dei figli ma questa volontà, così come il loro matrimonio, è osteggiata da una presunta maledizione.

Il cast di The Curse

Asher è interpretato da Nathan Fielder e Whitney da Emma Stone. Benny Safdie veste invece i panni di Dougie Schecter. Nel cast della serie ci sono anche Corbin Bernsen (visto in Taking the Reins), Barkhad Abdi (Castle Rock) e Constance Shulman (Orange Is the New Black).

A24, la casa di produzione della serie, ha già messo la firma in passato sul film Everything Evrywhere All At Once, premiato agli Oscar, e sulle serie tv Beef – Lo scontro ed Euphoria. I produttori esecutivi sono Nathan Fielder, Benny Safdie, Josh Safdie, Emma Stone, Ravi Nandan, Ali Herting, Nick Hall e Alli Reich. La serie ha ricevuto il “via libera” a febbraio 2020, ma le riprese si sono svolte a Santa Fe ed Española in New Mexico tra giugno e ottobre 2022.

The Curse in streaming

Mentre i primi tre episodi saranno trasmessi in anteprima il prossimo 12 ottobre al New York Film Festival, come già accennato, la serie completa The Curse sarà disponibile a novembre in streaming in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. La data di uscita su Paramount+ è fissata per l’11 novembre 2023. La prima stagione è composta da dieci episodi.