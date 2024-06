Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Fonte foto: ANSA

Le foto che hanno iniziato a circolare in rete sono impressionanti, ma – almeno in questa occasione – assolutamente veritiere: in Sardegna è stato pescato un tonno (quasi) da record, che pesa oltre 2 quintali e raggiunge una lunghezza di 2 metri e mezzo. Insomma, un vero gigante dei mari che, dopo una “lotta” estenuante, è finito sulla barca del pescatore Mattia Giovannini. È l’esemplare più grande con il quale si sia mai trovato a dover fare i conti, e non è certo stato facile catturarlo. Ecco cosa sappiamo.

Il tonno gigante pescato in Sardegna

Qualche giorno fa, al largo delle coste di Santa Teresa di Gallura, un peschereccio sardo è tornato a casa con un “bottino” davvero interessante. Si tratta di un tonno gigante, dal peso di ben 220 kg e una lunghezza di oltre 2 metri e mezzo: l’esemplare ha abboccato alla canna di Mattia Giovannini, 38 anni, che da tempo gestisce l’associazione sportiva dilettantistica “A pesca col matto”. Originario di Cesena ma trapiantato da oltre due decenni in terra sarda, l’uomo ama da sempre la pesca amatoriale e ne ha fatto il suo lavoro.

Mattia si occupa infatti di portare visitatori e appassionati a bordo della sua barca, per vivere un’esperienza emozionante al largo delle coste della Sardegna settentrionale. Le sue battute di pesca, che egli conduce nel pieno rispetto del mare e del suo ecosistema, sono ormai diventate parte integrante delle vacanze di molti turisti. Stavolta, però, i suoi ospiti hanno potuto godersi un combattimento davvero speciale: per riuscire ad issare il tonno gigante, infatti, ci sono volute quasi due ore di lotta estenuante. E una volta fatta affiorare la creatura al pelo dell’acqua, è apparso subito chiaro il motivo di tanta fatica.

“Ero in compagnia di due ospiti, padre e figlio in vacanza in Gallura. Stavamo facendo pesca a traino con esche vive, quando per tre volte questo tonno ci ha sbobinato il mulinello. Abbiamo dovuto combattere un po’ per riuscire a prenderlo. Avevo intuito che si trattava di un grosso esemplare, ma mai avrei pensato che potesse avere queste dimensioni. Sono quasi sicuro si tratti di uno tra i tonni rossi più grandi mai pescati in queste acque” – ha affermato Mattia Giovannini, in una dichiarazione rilasciata all’ANSA. Per lui, certamente, questa si è rivelata un’esperienza indimenticabile.

Tonno rosso, gli altri esemplari da record

“Pescare un tonno da 40 o 50 kg è bello ed emozionante, ma trovarsi di fronte ad esemplari così grandi diventa una cosa da raccontare per tutta la vita” – ha dichiarato Giovannini. E in effetti – se non proprio da record – la sua pesca è stata certamente una delle più importanti di questo tratto di costa. Quello che l’uomo ha trascinato sulla sua barca è un gigantesco esemplare di tonno rosso, conosciuto anche come tonno pinna blu: ne sono ricche le acque tropicali, subtropicali e temperate, sia nell’Oceano Atlantico che nel mar Mediterraneo.

In Sardegna è molto frequente imbattersi in questa specie, che è una delle più pescate per via del grande consumo che ne viene fatto pressoché in tutto il mondo. E se pensate che l’esemplare appena catturato sia davvero un record, vi sbagliate: solo qualche settimana fa, sempre in Sardegna, ne è stato pescato uno di 231 kg. Ma il primato va ad un tonno rosso dal peso di ben 725 kg e di oltre 3 metri di lunghezza.