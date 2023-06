Philips, friggitrice ad aria Airfryer in offerta con uno sconto straordinario

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 permette di cucinare con fino al 90% di grassi in meno. Oggi è in offerta speciale con un doppio sconto

La tecnologia sta venendo sempre più incontro a quanti vogliono o devono seguire una dieta che li aiuti a mitigare i propri problemi di salute o, semplicemente, preferiscono "mantenere la linea". Philips, colosso olandese nel settore tecnologico, questo lo sa bene e sta lanciando molti prodotti per soddisfare questa esigenza. Un esempio è la Philips Airfryer 3000 Serie L, friggitrice ad aria disponibile su Amazon in super offerta grazie a un doppio sconto: oltre a quello del 32% è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10€.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 consente di ridurre i grassi nel cibo fino al 90 percento. Inoltre, è facilmente gestibile tramite un’app scaricabile sul proprio device mobile: la NutriU. Sulla quale è anche possibile reperire tante ricette sfiziose e gustose che permettono di variare le pietanze e seguire una dieta senza auto-infliggersi rinunce inutili.

Philips Airfryer 3000

Philips Airfryer 3000 Serie L: quali sono le caratteristiche tecniche

Soffermiamoci sulle caratteristiche tecniche. Partiamo dal capiente contenitore da 4,1 l e dal cestello da 0,8 kg, i quali permettono di cucinare dal pollo alle patatine passando per verdure grigliate e dolci. Tanti i programmi di cottura disponibili, ben 7, preimpostabili con display touch.

Abbiamo accennato al fatto che la Philips Airfryer 3000 Serie L permette di preparare ricette con fino al 90% di grassi in meno. Molto interessante poi l’app, NutriU, che fornisce tante idee con numerose ricette sane e personalizzate per i tuoi gusti. Facili da eseguire grazie alle istruzioni "passo passo", anche per chi è poco pratico di cucina. Ancora, è dotata della tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a "stella marina", la quale crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti ma al contempo teneri.

Infine, questa friggitrice ad aria consente sia di risparmiare tempo che energia, fattore non trascurabile alla luce del costante caro-bollette in corso. Nel primo caso, grazie ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie e tempi di preparazione dimezzati rispetto ad altri dispositivi. Inoltre, rispetto a un classico forno si riescono a risparmiare fino al 70% rispetto di corrente.

Philips Airfryer 3000 Serie L: prezzo e offerte

La friggitrice ad aria di Philips viene offerta da Amazon a un prezzo imperdibile grazie a un doppio sconto. Oltre a quello del 32% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 10€. Il prezzo finale è di 109€ con uno sconto che si avvicina al 40%. La disponibilità è immediata e inoltre c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). Un elettrodomestico molto richiesto e vi consigliamo di acquistare subito, prima che termini la promo.

Philips Airfryer 3000